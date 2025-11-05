粿粿與友人起鬨看扁老公 范姜彥豐被嗆「你不行啦」當場變臉

范姜彥豐、粿粿婚變疑早洩端倪。（中天綜合台提供）

男星范姜彥豐2022年與前中信啦啦隊女孩粿粿結婚，婚後3年卻爆出婚變風波。近日他公開指控妻子與王子（邱勝翊）外遇，引起全民熱議。除了兩人過往的曖昧互動被翻出外，也有網友挖出范姜彥豐過去在節目中抱怨，粿粿在朋友面前「看扁」他，完全忽略他的情緒。

范姜彥豐去年與粿粿一起上節目《女王大人》，談及「另一半永遠GET不到的點」。他坦言，粿粿有時在朋友面前「會有點GET不到自己想表達的東西或情緒」。他舉例，有次與朋友們玩桌遊，現場只有他第一次玩，幾位男性友人打趣嗆他「你不行啦、你一定不會玩」，他起初並未在意。

不過隨著遊戲進行，范姜彥豐逐漸上手，但玩笑仍持續，讓他心情開始不佳。更令他難堪的是，粿粿也跟著朋友一起起鬨，「老婆居然跟著大家一起看扁我」，讓他覺得面子掛不住。范姜彥豐表示，當下忍著沒發作，回家後才試圖與妻子溝通：「妳不覺得誰誰誰一直這樣開玩笑，到後來也都不好笑，不太禮貌嗎？」

沒想到粿粿的回應讓他更錯愕，竟反過來說：「那你下次就不要玩了」，讓他當場放棄溝通。對此，粿粿解釋，她確實察覺丈夫當下不開心，但以為自己若先開他玩笑，朋友就不會再繼續揶揄對方，「沒GET到他需要呼呼啦，我就比較神經大條一點，以後明講就好了。」

