粿粿與友人起鬨看扁老公！范姜彥豐被嗆「你不行啦」 秒變臉畫面曝

娛樂中心／台北報導

范姜彥豐10月底公開點名王子（邱勝翊）介入他與粿粿的婚姻，控訴影片引發社會譁然，夫妻之前一起上節目的畫面也陸續被找出來。他去年便在《女王大人》坦言，老婆「在我們朋友面前會有點get不到我想表達的東西或我的情緒」。



節目上，范姜彥豐坦言與粿粿經常「GET不到對方的情緒」，他回憶第一次與朋友們玩桌遊時，礙於不熟規則因此被男性友人數落訕笑，「你不行啦」、「一定不會玩」，起初並未放在心上，但隨著遊戲進行、氣氛熱絡，他逐漸上手仍遭看扁，最尷尬的是粿粿也加入起鬨，「老婆居然跟著大家一起笑我...」讓他頓時臉色驟變、顏面無光。

廣告 廣告

范姜彥豐曾坦言粿粿有時會get不到他的情緒。（圖／翻攝自YouTube）

范姜彥豐表示，他當下忍著沒發作，直到回家才開口說：「妳不覺得誰誰誰一直這樣開玩笑，到後來也都不好笑，不覺得他這樣不太禮貌、不太OK嗎？」但粿粿的反應讓他更錯愕，「她反而檢討我說，那你下次就不要玩了！」他聽完當場放棄溝通。當時粿粿則在節目上解釋，確實有察覺到范姜彥豐不開心，當時僅認為先開丈夫玩笑便能緩解現場氣氛，「沒GET到他需要哄啦，我就比較神經大條一點，以後明講就好了！」如今片段再被翻出引發熱議，有人認為雙方早有情感落差，也有人緩頰：「只是玩笑被誤會太深。」

更多三立新聞網報導

謝侑芯猝逝！社群平台「突上傳3段大尺度影片」網全嚇傻 驚人真相曝

謝侑芯猝逝案改以謀殺偵辦！家屬可申請境外補償金20萬 3大流程曝

網酸謝侑芯不配「護理女神」頭銜！閨密公開「真實內幕」反擊：很可悲

范姜彥豐撞臉拓海！網神還原《頭文字D》｢殘酷劇情」：都一樣被綠

