粿粿若離婚改嫁王子機率多高？網友全猜一答案
粿粿（江瑋琳）和王子（邱勝翊）最近傳出桃色緋聞，粿粿丈夫范姜彥豐更發影片直指兩人「你們兩人親手毀了一個家」，而女方強調范姜彥豐發言與事實不符，王子則承認兩人超出朋友的界線。有網友好奇若粿粿離婚，梅開二度和王子結婚的機率有多少？沒想到PTT八卦版網友大多不看好。
眼見粿粿和王子的新聞發酵，29日有網友在PTT八卦版發文問：「王子娶粿粿的機率有多高？」並指王子承認在得知女方協議離婚的過程中，出自心疼和關心，超出了朋友間應有的界線。網友問：「苦主看起來是篤定要離婚了，粿粿恢復單身，王子也沒結婚，兩個剛好可以繼續在一起，請問，王子娶粿粿的機率有多高？」
對此，網友大多不看好，紛紛留言說：「童話故事是假的」、「愛玩的人不會想定下來」、「0.00000000000000000000000%」、「出來happy的，暈船就輸了」、「0好嗎，說不定他有喜歡的女生了」、「如果真的愛就出來護女方了」、「女方聲明後立刻承認，根本就是切割」、「不可能要一朵花，放棄森林」、「0，男的滿血復活，女的消失」。
而律師李怡貞昨談粿粿的三角風波，覺得這件事最可惡的是用工作當擋箭牌，讓法律上的配偶心生不安，「無辜配偶合理懷疑的態度儼然變成成就對方是沒事找事疑神疑鬼的瘋配偶，讓自己曾經最愛的人活在自我懷疑與內耗的日子」，「自己的錯，用盡方法甩鍋給對方，之後再找對方的麻煩，再順勢說需要自己的空間，最後再順理成章的提出離婚的訴求」，不捨范姜彥豐為了這段婚姻徹底傷透心。
★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。
更多中時新聞網報導
NBA》恩比德、馬克西連線 七六人4連勝
電競》中信飛牡蠣闖世界8強 今戰韓KT
賴慧如身體亮紅燈 老公幫洗殘廢澡
其他人也在看
王子生日秀恩愛！「第13照片藏玄機」 藏與粿粿定情日
王子生日秀恩愛！「第13照片藏玄機」 藏與粿粿定情日EBC東森娛樂 ・ 22 小時前
控「粿粿婚內出軌」掀熱議 范姜彥豐為「她」再發聲：請別開玩笑
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）2022年和男星范姜彥豐結婚，育有1女「小粿醬」，怎料范姜彥豐昨(29)日指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊，粿粿則反擊「與事實不符」。消息一出，瞬間引起不少討論，甚至波...華視 ・ 1 天前
范姜彥豐、粿粿談判離婚內情曝光！徵信社爆「女方完全沒尊重」：絕對可以支持范姜
藝人范姜彥豐29日突然在社群發文，指控妻子粿粿（江瑋琳）「道德淪喪婚內出軌」，並點名出軌對象是王子（邱勝翊），強調自己握有兩人出軌的明確證據，震撼演藝圈。消息曝光後，網友隨即翻出「徵信執行長」謝智博先前上節目的片段，內容與這起事件不謀而合，間接曝光雙方離婚談判細節。姊妹淘 ・ 1 天前
王子不認破壞家庭！作家批「內文邏輯死亡」：沒離婚前就是第三者
范姜彥豐與粿粿結婚3年，今（29）日范姜彥豐在社群發布長達9分鐘的影片，控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），對於指控，王子回應自己並不是破壞家庭關係的人，只是不小心超過了朋友間應有的界線。對此，作家柳喪彪認為，王子的聲明毫無邏輯，強調「沒離婚之前，你就是第三者」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
安聯人壽首推女性專屬保險 打造全方位健全防護網
每年10月是全球共同響應的「乳癌防治月」，呼籲女性重視健康，尤其是乳癌的預防、篩檢與治療。為了全面守護女性的身心健康，長期關注國人健康的安聯人壽，首次推出女性專屬癌症險主約─「安聯人壽珍愛馨癌症定期健康保險」，針對女性易發的乳癌、子宮頸癌等特定癌症（重度）加強保障，提供0.5倍額外給付。另為回饋社會公益，凡開賣日起至12月底投保的保單，實收新契約保費的3%將做為微型保險保費基金，為經濟弱勢族群撐起意外保障的保護傘。安聯人壽也針對女性懷孕、更年期等不同人生階段，推出首張女性專屬一年期健康險附約?「安聯人壽愛馨守護健康保險附約」，涵蓋九項女性妊娠期特定併發症，最高給付保險金額的200倍，讓女性安心好孕幸福加倍；針對中年婦女常遇到的尿失禁等更年期健康挑戰，也提供特定手術或處置， ...台灣新生報 ・ 4 小時前
范姜彥豐怒控「粿粿出軌王子」！網挖2週前「炸裂端倪」嚇爛了
娛樂中心／曾郁雅報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後就有網友挖出范姜彥豐於10月17日突發曬出一張他與粿粿昔日合影，並打上一個「巨大問號」的發文，當時引發瘋猜兩人關係，現在網友才了解到范姜彥豐發文當下的錯愕心情。民視 ・ 1 天前
快訊／范姜彥豐被王子道歉文「關鍵字」惹怒 曬4點律師聲明：公理終會到來
藝人范姜彥豐婚變風波持續延燒！繼10月29日公開指控妻子粿粿外遇王子（邱勝翊）後，王子隨即發文道歉，雖承認「超過朋友間應有的界線」，但強調「不是破壞家庭」，此番表述被范姜彥豐視為矛盾說詞，引發強烈不滿。范姜彥豐今（31日）發布4點律師聲明，嚴正駁斥對方說法，並重申握有明確證據，將於訴訟中提出，結尾以「公理或許遲到，但終會到來」表達堅定立場，事件再度掀起輿論熱議。鏡報 ・ 2 小時前
王世堅《沒出息》爆紅 創作人王搏回應了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委王世堅在擔任臺北市議員時的質詢內容，「本來應該從從容容遊刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬」，被改編成歌曲《沒出息》後，在兩岸爆紅。創作該曲的中國音樂人王搏日前接受《環...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
范姜彥豐若提「贍養費」恐拿不到？律師曝關鍵主因
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐2022年結婚，近日因粿粿和王子（邱勝翊）被范姜彥豐點名破壞家庭，兩人婚變話題被熱議；賴瑩真律師指出，若兩人進入離婚談判，會提到的費用有夫妻剩餘財產分配、贍養費、侵害配偶權的損害賠償和家人撫養費，其中贍養費必須是夫妻中有一方會因離婚陷生活困難，但從這案子中雙方都有謀生能力，談贍養費的部分恐比較困難。中時新聞網 ・ 7 小時前
通膨時代的清流！原物料成本下降就「回調售價」 網哭：佛系老闆拯救月底荷包
（記者石耀宇／綜合報導）物價持續攀升，許多民眾感嘆生活開銷「回不去了！」不過，仍有業者秉持「佛心經營」，在通膨 […]引新聞 ・ 10 小時前
輸入關鍵字召喚熊大！LINE限時推出萬聖節聊天室特效
LINE宣布推出期間限定萬聖節聊天室特效，只要在輸入關鍵字，就能召喚 LINE FRIENDS 的熊大、兔兔等角色現身，一起參與萬聖節的搞怪風氣。中天新聞網 ・ 10 小時前
王子生日貼文有貓膩？網抓包「第13張照」：還敢偷藏
藝人粿粿與王子（邱勝翊）不倫風波不斷延燒，網友開始深入挖掘兩人過去在社群媒體上的蛛絲馬跡。有眼尖網友發現，王子慶祝今年36歲生日的Instagram貼文中，第13張照片疑似已暗示「兩人關係」。中天新聞網 ・ 12 小時前
小S追問粿粿「出軌」被封神預言 派翠克曝錄影情況
王子（邱勝翊）、粿粿昨（29日）被范姜彥豐指控「道德淪喪」婚外情，曾是《我愛黑澀會》一員的薔薔，今（30日）和Sandy吳姍儒、派翠克出席東森綜合《小姐不熙娣》加薔版記者會，直言她完全不認識王子，「我們差好幾屆，我是邊緣人、超級邊緣，我那時候進去一年節目就收掉，他們都是很早期就進去了」，她也強調自己無法接受感情背叛。中時新聞網 ・ 1 天前
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐EBC東森娛樂 ・ 6 小時前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前