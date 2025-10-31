粿粿若離婚改嫁王子機率多高？網友全猜一答案

粿粿（江瑋琳）和王子（邱勝翊）最近傳出桃色緋聞，粿粿丈夫范姜彥豐更發影片直指兩人「你們兩人親手毀了一個家」，而女方強調范姜彥豐發言與事實不符，王子則承認兩人超出朋友的界線。有網友好奇若粿粿離婚，梅開二度和王子結婚的機率有多少？沒想到PTT八卦版網友大多不看好。

眼見粿粿和王子的新聞發酵，29日有網友在PTT八卦版發文問：「王子娶粿粿的機率有多高？」並指王子承認在得知女方協議離婚的過程中，出自心疼和關心，超出了朋友間應有的界線。網友問：「苦主看起來是篤定要離婚了，粿粿恢復單身，王子也沒結婚，兩個剛好可以繼續在一起，請問，王子娶粿粿的機率有多高？」

對此，網友大多不看好，紛紛留言說：「童話故事是假的」、「愛玩的人不會想定下來」、「0.00000000000000000000000%」、「出來happy的，暈船就輸了」、「0好嗎，說不定他有喜歡的女生了」、「如果真的愛就出來護女方了」、「女方聲明後立刻承認，根本就是切割」、「不可能要一朵花，放棄森林」、「0，男的滿血復活，女的消失」。

而律師李怡貞昨談粿粿的三角風波，覺得這件事最可惡的是用工作當擋箭牌，讓法律上的配偶心生不安，「無辜配偶合理懷疑的態度儼然變成成就對方是沒事找事疑神疑鬼的瘋配偶，讓自己曾經最愛的人活在自我懷疑與內耗的日子」，「自己的錯，用盡方法甩鍋給對方，之後再找對方的麻煩，再順勢說需要自己的空間，最後再順理成章的提出離婚的訴求」，不捨范姜彥豐為了這段婚姻徹底傷透心。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

