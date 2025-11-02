粿粿范姜互相傷害 律師：誰再PO文都更不利
前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐結婚三年。然而范姜彥豐日前公開指控粿粿婚內出軌藝人王子（邱勝翊），粿粿昨（1日）發17分鐘影片反擊。律師指出，互相攻擊在法庭上對雙方都不利，並暗指粿粿買網軍。
網紅「巴毛律師」陳宇安昨日在臉書發文表示，雙方都用網路影片攻擊對方，內容也都提到家屬，令她感到非常憤怒， 未來家屬長大之後看見他們的內容該做何感想？直批「這時候你第一選擇就不是保護家屬，而是先想到自己」。
巴毛律師指出，這種爆料公審的影片到法庭絕對是不利的，誰再繼續發法律上就越不利，沒有離不了的婚，如果條件談不妥就去訴訟，不需要一直談論1200萬、400萬等內容。
巴毛律師認為，粿粿無非是要把范姜彥豐塑造成軟飯男，且2年前「戴耳機」問題早已說明過，范姜彥豐曾解釋降低音量不是不照顧小孩，如今再度提起卻不提范姜彥豐後續行為。
巴毛律師貼出一張照片，照片中4個不同的帳號貼出一樣的內容，自稱是粿粿家人，巴毛律師疑惑表示「粿粿到底有幾個家人？口徑太一致了家族內部十分團結」似乎暗指粿粿買網軍。
網友留言發表對出現許多「粿粿家人」表達看法，「很明顯就是有花錢請公關唄」、「這些家人是水軍嗎⋯⋯」、「看來公關公司出動了」、「後面幾個只是複製文的反串帳號吧」、「粿粿家人的多重宇宙」。
