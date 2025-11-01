粿粿范姜互相公審！ 律師曝「到法庭上絕對不利」：知道對小孩有傷害就不要做

范姜彥豐、粿粿均PO影片指責對方。（圖／翻攝自Instagram／zack_fanchiang、meigo.c）

男星范姜彥豐10月29日上船影片控訴妻子粿粿外遇王子（邱勝翊），粿粿11月1日則以17分鐘長片回應，引起網友熱議。對此，網紅「巴毛律師」陳宇安直言，雙方用影片攻擊對方，雖內容提到小孩，但仍可能對孩子造成傷害，也強調兩人互相公審，未來在法庭上是不利的，「誰再繼續發，法律上就越不利！」

陳宇安在臉書粉專「巴毛律師混酥團」撰文道，她認真聽完了粿粿的17分鐘聲明，內容就是稱范姜賺比較少、比較不紅，且小孩吵鬧時還去戴降噪耳機，無非是想把范姜塑造成一個軟飯男，「我又看了他們過去（2年前）的影片，戴耳機這件事情早就說過了，范姜也說他戴耳機是為了降低音量，不是不照顧小孩，然後現在又拿出來說，只說了他戴降噪耳機這件事，有說他後續做了什麼嗎？是戴降噪耳機去照顧小孩還是去擺爛？這差很多欸。」

陳宇安說到，范姜還負責幫小孩洗澡，「粿粿出國的時候不是范姜在顧不然誰在顧？總之我覺得范姜不至於像粿粿說的不照顧小孩又軟爛。」

陳宇安指出，這次雙方都用網路影片去攻擊對方，內容還都提到小孩，這讓她感到非常憤怒，兩人明知道小孩長大以後都看得到這些內容，父母卻這樣互相攻擊，不知道孩子看了會怎麼想，「知道對小孩有傷害就不要做，而不是做了以後在那邊跟小孩道歉，道歉有屁用，這時候你第一選擇就不是保護小孩，而是先想到自己。」

陳宇安表示，她不知道現階段雙方到底有沒有請律師，因為這種爆料公審的影片，到法庭上絕對是不利的，誰再繼續發影片，法律上就越不利，「沒有什麼離不了的婚，對方不答應就去訴訟，親權、財產、判決清清楚楚，不用在那邊1200萬還400萬什麼有的沒的，不是對方很爛所以我可以外遇。」

最後，陳宇安也感嘆，「粿粿想塑造范姜只想談錢，但妳都侵害配偶權了，雙方也要離婚，不談錢不然談星座嗎，終究是要談錢的，為何不先說清楚？」

