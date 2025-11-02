粿粿范姜互相發影片公審！ 律師：到法庭絕對不利

男星范姜彥豐日前拍影片控訴妻子粿粿外遇王子（邱勝翊），粿粿昨（1）日則以17分鐘長片回應，引起網友熱議。對此，網紅「巴毛律師」陳宇安直言，「這種爆料公審的影片到法庭絕對是不利的，誰再繼續發法律上就越不利。」

男星范姜彥豐指控老婆粿粿婚內出軌王子。（圖／翻攝范姜彥豐IG ）

粿粿 昨（1）日 則以17分鐘長片回應。（圖／翻攝自粿粿IG）

陳宇安在臉書粉專「巴毛律師混酥團」發文指出，認真聽完了粿粿的17分鐘聲明，內容就是稱范姜賺比較少、比較不紅，且小孩吵鬧時還去戴降噪耳機，無非是想把范姜塑造成一個軟飯男，「我又看了他們過去（2年前）的影片，戴耳機這件事情早就說過了，范姜也說他戴耳機是為了降低音量，不是不照顧小孩，然後現在又拿出來說，只說了他戴降噪耳機這件事，有說他後續做了什麼嗎？是戴降噪耳機去照顧小孩還是去擺爛？這差很多欸。」

廣告 廣告

陳宇安說到，范姜還負責幫小孩洗澡，「粿粿出國的時候不是范姜在顧不然誰在顧？總之我覺得范姜不至於像粿粿說的不照顧小孩又軟爛。」

陳宇安指出，這次雙方都用網路影片去攻擊對方，內容還都提到小孩，為此感到非常憤怒，「你們明明知道小孩長大以後都看得到這些內容，父母這樣互相攻擊，他看了是什麼感想？知道對小孩有傷害就不要做，而不是做了以後在那邊跟小孩道歉，道歉有屁用，這時候你第一選擇就不是保護小孩，而是先想到自己。」

陳宇安直言，「我不知道這階段雙方到底請律師了沒有，因為這種爆料公審的影片到法庭絕對是不利的，誰再繼續發法律上就越不利。沒有什麼離不了的婚，對方不答應就去訴訟，親權、財產、判決清清楚楚，不用在那邊1200萬還400萬什麼有的沒的。」

最後，陳宇安也說，「不是對方很爛所以我可以外遇.…..。而且粿粿到底有幾個家人？口徑太一致了家族內部十分團結。」並附上多名自稱粿粿家人的留言。

延伸閱讀

粿粿道歉片遭指「用孩子擋箭」 陳沂轟：這也不能讓出軌合理化！

粿粿「生產、坐月子費用自己付」！ 揪范姜彥豐出席金鐘竟被嫌：丟臉

粿粿出軌王子首度道歉 17分鐘逐字稿曝光