粿粿范姜彥豐婚變！網點名「5對模範夫妻」：再翻車沒人相信愛情了

記者邱妍方／綜合報導

女星粿粿和男星范姜彥豐愛情長跑六年，在2022年宣布結婚，兩人結婚至今三年，婚後生下一女「小粿醬」，而今年七月卻傳出粿粿婚變。29日范姜彥豐無預警在社群發布影片，指控粿粿出軌對象為王子邱勝翊。消息一出震驚各界，就有網友在貼文討論，指出5對演藝圈「模範夫妻」笑稱：「這幾對如果翻車，就沒有人要相信愛情了！」

粿粿和范姜彥豐婚姻破局。（圖／翻攝自IG）

在粿粿和范姜彥豐婚變消息爆出後，就有網友在社群一一點名演藝圈的「神仙眷侶」，有人點名「修杰楷、賈靜雯夫妻」以及「陶晶瑩、李李仁夫妻」。修杰楷和賈靜雯夫妻結婚至今十年，兩人生下兩個女兒，至今仍過著幸福的家庭生活。而陶晶瑩和李李仁夫妻結婚至今二十年，李李仁甚至曾經透露過自己是「不婚主義者」，直到遇見了陶晶瑩才改變想法，兩人婚後也生下一男一女，是令網友稱羨的「模範夫妻」。

廣告 廣告

「修杰楷、賈靜雯夫妻」以及「陶晶瑩、李李仁夫妻」被列舉為模範夫妻。（圖／翻攝自IG @alyssachia @leeleezen）

也有網友提到「婁峻碩、焦凡凡夫妻」，婁峻碩和焦凡凡是演藝圈中知名情侶檔，兩人從2016年認識就交往多年，在2023年婁峻碩在馬爾地夫向焦凡凡求婚，兩人也在2025年愛情長跑八年之際，到沖繩舉辦婚禮，兩人的甜蜜互動總是羨煞眾人。日前兩人也在社群平台驚喜宣布焦凡凡懷孕的喜訊，兩人開心自拍曬出「超音波照」，貼文一出就吸引62.4萬網友按讚恭喜。

婁峻碩和焦凡凡夫妻在2025年舉辦婚禮，日前也剛宣布懷孕的喜訊。（圖／翻攝自IG @fan0914fan）

而討論「模範夫妻」的貼文一出，光是婁峻碩與焦凡凡夫妻的貼文就高達4.2萬網友按讚，下面也引來許多網友瘋狂討論「相信不會翻車的夫妻」，從中也有人提到了「周杰倫和昆凌」、近日才剛宣布喜訊的「Lulu和陳漢典」還有知名Youtuber「蔡阿嘎跟二伯」，也有許多人表示「這幾對翻了，我就真的不相信愛情了」、「我會直接不相信愛情」、「如果翻車了，我：愛情是啥？蛤？」

更多三立新聞網報導

遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖

范姜彥豐爆討1200萬封口費！粿粿沒錢「王子不幫出」 協商破局內幕曝

獨家／范姜彥豐本擬金鐘獎毀滅爆料！粿粿護愛王子 私下求情內幕曝

范姜彥豐「4大條件」完勝王子！身高186學霸+台日混血 網：粿粿玩膩？

