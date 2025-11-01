粿粿落淚反擊范姜彥豐！兩性專家道破「都是外遇慣用辯解之詞」：倒果為因、自欺欺人

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

前啦啦隊女神粿粿被丈夫范姜彥豐指控與棒棒堂成員「王子」邱勝翊出軌，粿粿今（1）日上傳17分鐘的影片回應，表示雙方在金錢觀、育兒觀很不一樣，常為了瑣碎小事爭執一整天，自己身心俱疲才提離婚，強調婚姻走不下去的原因「從來不是任何的外力介入，也沒有任何的第三者」，不過她也坦承與王子「有逾矩的行為」，但強調那不是離婚主因。對此，兩性專家欣西亞看完後一語道破：「我聽到的都是外遇那一方慣用的辯解之詞。」

粿粿今日強調婚姻走不下去的原因「從來不是任何的外力介入，也沒有任何的第三者」，但也坦承與王子「有逾矩的行為」。（圖／粿粿臉書）

欣西亞列出3點解釋，第1點是「倒果為因」。她表示，外遇是讓這段婚姻走不下去的結果，而非積怨已深。然而，粿粿在東窗事發後才會開始細數婚姻當中的問題，那為何不在外遇前就把這些問題提出溝通、好好處理？「說穿了，天底下夫妻都會有問題、有吵架、有怨懟，但不是每個老公或老婆選擇外遇。」

第2點是「自欺欺人」。對於粿粿在影片中強調「從來沒有任何的外力介入，也沒有第三者」，欣西亞指出，這句話簡直呼應了王子說的「我不是破壞家庭關係的人，超過了朋友間應有的界線」。她直言，外遇者在被發現後會強調自己的婚姻早就出現問題，並不是因為第三者的出現，但「外遇從頭到尾都是自己的選擇，但他們卻只會自欺欺人。」

第3點則是「情份沒了當然只能談錢」。欣西亞表示，粿粿覺得范姜後來都只是在談錢。但事實上，討論離婚本來就該談錢；情份沒了當然只能談錢，「但當初是誰去偷情？將這個『情』給了別人？不正是粿粿妳嗎？」

「我相信范姜手上一定掌握過粿和王子兩人外遇實錘的證據，否則他們兩個應該會完全不認。」欣西亞指出，這也跟大多數的外遇者一樣，若沒鐵錚錚的證據擺在眼前，一定都不會坦白，有的還會睜眼說瞎話。欣西亞並認為粿粿的聲明對范姜來說是三度傷害，「『檢討被害人』，而且還是被背叛的另一半這樣檢討，實在切心。」

