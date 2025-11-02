粿粿落淚塑造范姜彥豐「只想談錢」！律師點她踩1紅線：不然談星座嗎？

娛樂中心／施郁韻報導

范姜彥豐指控粿粿「道德淪喪婚內出軌」王子邱勝翊。（圖／翻攝自粿粿IG）

范姜彥豐近日指控老婆粿粿「道德淪喪婚內出軌」，點名第三者就是王子邱勝翊，王子隨後坦言「超過了朋友間應有的界線」，粿粿1日揭露婚姻早就產生許多摩擦，包括金錢和教養觀念。對此網紅「巴毛律師」陳宇安表示，「粿粿想塑造范姜只想談錢」。

「巴毛律師」今（2）日在臉書直言，「粿粿想塑造范姜只想談錢，但妳都侵害配偶權了，雙方也要離婚，不談錢不然談星座嗎？終究是要談錢的，為何不先說清楚。」

粿粿17分鐘影片中從7月7日首次談離婚開始說，表示對方要求1600萬買「離婚順序」，後來又打折變成1200萬，稱原本都是范姜彥豐多次提離婚，只有這一次，是自己主動提出，但對方卻不離了。

粿粿否認誘導范姜彥豐簽下放棄離婚財產分配，揭開婚後購買的房子，自己出了8成頭期款，房貸6成也由她負擔，連生產的費用都是自己結清；粿粿提及，范姜彥豐未外出工作，都要求平分酬勞，想投資，本金由她支付，但利潤被范姜彥豐拿走，兩人的金錢觀和照顧觀懸殊，母親節當天也大吵了一架，3年下來，真的累了。

粿粿坦言，婚姻陷入混亂時，低估了自己的脆弱，在這段時間內跟邱先生越走越近，有踰矩的行為，這樣不對的行為，也讓整件事變成不是原本完整的樣子。

范姜彥豐1日晚間再度發聲明，開戰粿粿：「請勿誤導出軌的時間線。美國回來後，是妳先提離婚，我找婚姻諮商；妳說若要挽回婚姻就得簽婚前協議，後來我發現妳出軌證據，心死後才開始協商。」他強調，「並非妳說的『協商離婚後才與邱勝翊發生關係』」。范姜語氣強烈寫下：「趁著家人午睡，看完17分鐘的回應，基本上如所料，惡意抹黑、避重就輕……夫妻緣分已盡，再多的謊言終究會被揭穿，面具是沒辦法戴一輩子的。留點口德吧。」

