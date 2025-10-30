粿粿被帥尪痛揭偷吃王子形象重創 潔哥給翻紅1建議：不搞組合太可惜

女藝人粿粿被先生范姜彥豐痛揭婚外情男星王子（邱勝翊），掀起軒然大波。（圖／翻攝Instagram／meigo.c）

女藝人粿粿（江瑋琳）曾是啦啦隊女神，與先生范姜彥豐結婚後育有一個可愛女兒，但近幾個月來屢屢被傳婚變，直到昨（29）日男方發聲指控粿粿「婚內出軌」，對象還是演藝圈共同好友王子（邱勝翊），甚至已掌握出軌證據。消息曝光引發各界譁然，網紅潔哥（李秉潔）建議粿粿可以與家寧組團，說不定能從黑到谷底翻紅，開玩笑說「不來搞組合就太可惜了」。

昨日范姜彥豐發聲明和拍影片指控妻子粿粿婚內出軌，震驚全網，掀起軒然大波，經常對時事分享個人看法的知名網紅潔哥，沒多久也在臉書粉絲專頁發文表示，她覺得粿粿與網紅家寧人設很接近，又從有高人氣到翻車，她忍不住提議「+0（家寧）要不直接跟粿粿組團？」，還說可以怒刷一波流量。

潔哥進一步解釋自己的看法，「黑到谷底就直接翻紅，有些人搞不好覺得她們很有種，勇敢面對自己的慾望」，且她認為在台灣不管怎樣都有粉絲會支持，強調「黑紅也是紅」。潔哥也在留言區分享對於粿粿有時間外遇很「佩服」，因為同樣身為人母，她說小孩2歲前幾乎每天圍著小孩團團轉還要工作，根本沒有力氣，忍不住形容粿粿「真的是時間管理大師」。

回顧粿粿形象破滅，范姜彥豐昨日在影片中指出，自己一直以為的信任與真心「被狠狠踐踏」，最終成了「戴著綠帽的小丑」。他質疑兩人以朋友名義來往，實際卻早已越線，「你們一定覺得越大膽就越安全，以為永遠不會被發現吧？」並痛斥兩人「偽裝成朋友」欺瞞眾人，甚至有共同友人知情卻選擇隱瞞，讓他感到無比心寒。

目前粿粿僅回應，稱范姜彥豐的說法「有許多與事實不符之處」，未進一步說明。但王子則發聲，在得知女方已進入協議離婚階段後，從單純傾聽者逐漸變得過度關心，「雖然出於心疼，但方式錯了，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」

