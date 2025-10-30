粿粿被拍到還沒離婚就住進王子家 范姜彥豐被爆索賠千萬

【緯來新聞網】王子（邱勝翊）介入范姜彥豐和老婆粿粿婚姻，范姜彥豐29日在社群貼出長文怒斥王子「裝成朋友的樣子」、「越大膽就越安全」，直批兩人「道德淪喪、婚內出軌」，震驚演藝圈，風波燒不停，今（30日）傳出范姜彥豐提出1200萬賠償金未果，協商因此破裂，接著粿粿又被爆出婚都還沒離就已經住進王子家中。

粿粿婚內出軌王子。（圖／翻攝自果粿臉書）

根據《鏡周刊》報導，知情人士也透露，范姜彥豐因有徵信社拍粿粿在還沒辦完離婚手續前，就已經住進「小王子」家中，他因此憤而決定協商離婚，接著揭開此醜聞，痛批王子、粿粿「道德淪喪、婚內出軌」，更痛心表示「我的信任和真心被狠狠踐踏，最後成了戴著綠帽的小丑」。

范姜彥豐慘被戴綠帽。（圖／翻攝自果粿臉書）

范姜彥豐昨日發出影片，影片中，范姜也表示，粿粿開始經常外出，甚至半夜兩三點才回家，後來女方就提出離婚，但他並未簽字，沒想到後來竟親眼看到粿粿出軌王子的鐵證，他說：「回想起那一刻，這是我第一次體驗到撕心裂肺的痛。」但粿粿當時堅決否認出軌，甚至對天發誓，不過兩人關係已徹底破裂。

