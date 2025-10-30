粿粿被拍到還沒離婚就住進王子家 范姜彥豐被爆索賠千萬
【緯來新聞網】王子（邱勝翊）介入范姜彥豐和老婆粿粿婚姻，范姜彥豐29日在社群貼出長文怒斥王子「裝成朋友的樣子」、「越大膽就越安全」，直批兩人「道德淪喪、婚內出軌」，震驚演藝圈，風波燒不停，今（30日）傳出范姜彥豐提出1200萬賠償金未果，協商因此破裂，接著粿粿又被爆出婚都還沒離就已經住進王子家中。
粿粿婚內出軌王子。（圖／翻攝自果粿臉書）
根據《鏡周刊》報導，知情人士也透露，范姜彥豐因有徵信社拍粿粿在還沒辦完離婚手續前，就已經住進「小王子」家中，他因此憤而決定協商離婚，接著揭開此醜聞，痛批王子、粿粿「道德淪喪、婚內出軌」，更痛心表示「我的信任和真心被狠狠踐踏，最後成了戴著綠帽的小丑」。
范姜彥豐慘被戴綠帽。（圖／翻攝自果粿臉書）
范姜彥豐昨日發出影片，影片中，范姜也表示，粿粿開始經常外出，甚至半夜兩三點才回家，後來女方就提出離婚，但他並未簽字，沒想到後來竟親眼看到粿粿出軌王子的鐵證，他說：「回想起那一刻，這是我第一次體驗到撕心裂肺的痛。」但粿粿當時堅決否認出軌，甚至對天發誓，不過兩人關係已徹底破裂。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
傳范姜彥豐開1200萬「王子不肯幫忙付」粿粿公司副總回應
已婚的粿粿（江瑋琳）和王子（邱勝翊）最近傳出過從甚密，女方丈夫范姜彥豐昨(29日)拋出毀滅性爆料，直指粿粿與王子「你們兩人親手毀了一個家」，但粿粿表示「與事實不符」，承認談判破裂。今媒體報導，范姜彥豐疑開出1200萬台幣封口費，粿粿付不出來，王子也不肯幫忙，陷入僵局。中時新聞網 ・ 18 小時前
范姜彥豐被戴綠帽要1200萬 粿粿付不出王子也不幫
【緯來新聞網】邱勝翊（王子）介入粿粿、范姜彥豐婚姻成了小王，范姜彥豐昨（30日）捅破這一切震驚演藝圈緯來新聞網 ・ 17 小時前
粿粿疑出軌王子「范姜彥豐、江宏傑被拱交往」本人回應
男星范姜彥豐10月29日毀滅式爆料，妻子粿粿跟邱勝翊（王子）表面包裝成朋友，私下卻有一腿；對此粿粿駁斥，王子承認「超過朋友界線」。有網友許願范姜彥豐改跟江宏傑交往，竟驚喜釣出江宏傑回覆。中時新聞網 ・ 1 小時前
粿粿偷吃王子早有圈外人知情！2月前留言爆料「我有證據」網瘋朝聖
藝人范姜彥豐29日透過社群平台公開指控結婚3年的妻子、前職棒啦啦隊成員粿粿婚內出軌，對象是棒棒堂成員「王子」邱勝翊，隨即引發軒然大波。但疑似早有圈外人知情，在2個月前范姜彥豐與粿粿一起上綜藝節目，影片底下就有人留言「粿民女神出軌後還有人會稱他為女神嗎」，如今被挖出，網友也朝聖直呼先知。中時新聞網 ・ 9 小時前
范姜彥豐無預警爆料！律師曝「玉石俱焚策略」 預測粿粿接下來「會這樣做」
范姜彥豐昨（29）日無預警爆料，點名王子（邱勝翊）就是介入自己與粿粿婚姻導的火線。對此，律師賴承恩認為，這是一個「玉石俱焚」的策略，公審在法律上是討不到任何好處的，他也預測，「先預測粿會說范姜外遇、家暴」。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
王子、粿粿悄刪文！還退追1人 全被網抓包酸：作賊心虛嗎
范姜彥豐與粿粿於2022年結婚，婚後育有1女「小粿醬」，29日男方毀滅式爆料妻子婚內出軌好友王子（邱勝翊），直言「你破壞了我的家庭！至今還與我的太太有密切聯繫」。對此，有網友尖眼發現，王子和粿粿似乎在悄悄刪文，開酸「作賊心虛嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
愛妻被點名小心王子！敖犬14字護愛「她很乖」網驚：太敢講
前啦啦隊女星粿粿（江瑋琳遭老公范姜彥豐踢爆婚內出軌，更直指王子邱勝翊是他們婚姻的第三者；同一天棒棒堂團員敖犬的妻子發發PO業配影片，腳本台詞中提到妻子飛飛「該不會有別人的吧？」引發網友聯想。而有網友在下方留言「小心他是打給王子」，敖犬也正面回應「發發是我老婆，她只會打給我」，讓不少網友震驚直呼「敖犬也太敢講了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
王子不只撩粿粿！IG留言調情人妻簡廷芮 「摸腿」互動全被拍
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐昨（29）日在社群上公開點名老婆粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊）掀起熱議。而許多網友不只翻出過往他與粿粿...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
不只范姜彥豐頭上拿綠帽！Cheap揪「王子1細節」嘆：無數男人的陰影
男星范姜彥豐昨（29）日指控妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，事件爆發後引發熱議。網紅Cheap在臉書發布貼文，表示有網友發現3年前王子在聚會上拿著一頂綠帽同框范姜彥豐，另外，王子當時的頭髮還是金色，讓Cheap大嘆，在華語圈、遊戲圈，黃毛被拿來泛指那些以NTR為樂、讓無數的男人感到害怕的男子。鏡報 ・ 17 小時前
一手捧紅王子 《棒棒堂》製作人B2曝私下互動：反應跟大家一樣
王子邱勝翊29日被范姜彥豐直指，介入他與妻子粿粿的婚姻，引起外界譁然。一手捧紅王子的節目《模范棒棒堂》製作人B2，30日現身《小姐不熙娣》記者會，透露昨天因為在忙，很晚才從新聞上得知此事，「反應應該跟大家一樣。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
范姜彥豐遭婚內出軌戴綠帽！「過來人」江宏傑不忍「低調4字回應」
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌。粿粿雖堅稱男方爆料「與事實不符」，王子卻道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。而有網友針對此事在網上發文，竟釣出「過來人」江宏傑回應。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
連楊丞琳都不認！陳沂疑「王子為何光速認錯」 網揭「關鍵爆料片」內幕：千萬不能流出
男星范姜彥豐與前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚變開撕。范姜彥豐昨（29日）痛揭被戴綠帽，公開妻子粿粿婚內出軌日前才得金鐘獎的「棒棒堂」王子邱勝翊，消息曝光震驚各界。對此，網紅陳沂就納悶「為何王子光速認錯」，就有網友就猜測恐是有太具殺傷力的爆料影片流出。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就有律師坦言，這是一個玉石俱焚的策略，「公審在法律上是討不到任何好處的」，也好奇為何粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜彥豐的條件。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
范姜彥豐崩潰開撕！「抓包粿粿出軌王子」關鍵證據：居然笑著揶揄我
粿粿和范姜彥豐2022年結婚後，育有一女「小粿醬」，卻在7月底爆出婚變，眼尖網友發現兩人鮮少同框，傳聞滿天飛，雙方皆無正面回應。范姜彥豐今（29）日無預警在社群發文認了婚變並寫下「道德淪喪，婚內出軌」，更直接點名粿粿出軌對象為王子，引起譁然。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
控粿粿「偷吃王子」手握關鍵私照！范姜彥豐公開男方「炸裂內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿粿粿與丈夫范姜彥豐2022年結婚，未料今年7月底驚傳婚變。今（29日）范姜彥豐在Instagram發布影片，封面直指「道德淪喪、婚內出軌」，並在貼文中標註妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊），痛批兩人假借朋友名義，在婚姻期間發展不倫關係，讓他成了「戴綠帽的小丑」。民視 ・ 1 天前
粿粿婚內出軌「早有知情人士」！2個月前就爆料：撕破她的虛偽人設
男星范姜彥豐昨（29）日在社群媒體上發布影片，爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），消息曝光後，三人以前上節目、受訪的畫面紛紛被挖，沒想到，早在2個月前，就有人爆料粿粿背叛家庭，甚至要求媒體揭露真相。如今范姜彥豐開撕妻子，不少網友好奇爆料者的身分，紛紛到留言處朝聖，直呼根本是神預言。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
當小王還敢揶揄？粿粿3年前答應求婚 網見「王子真實反應」：細思極恐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導藝人范姜彥豐今（29）日突然在社群發文指控妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，透過影片詳細說明事件的來龍去脈，更怒批王子：「...FTNN新聞網 ・ 1 天前
王子婚變風暴延燒！屈中恆18年前就警告 他神預言全場驚呆
事件曝光後，有網友在Threads貼出2007年王子與《模范棒棒堂》成員一同登上《國光幫幫忙》的節目片段。當時屈中恆談到女兒喜歡王子，主持搭檔孫鵬隨即打趣問「如果真的在一起，有沒有什麼話要交代？」屈中恆笑說：「最好在外面偷吃擦乾淨一點。」這段輕鬆玩笑如今被挖出，讓不...CTWANT ・ 16 小時前
王子「被摸大腿」爆曖昧人妻簡廷芮！網憂王品皓也翻車：最大煙霧彈
范姜彥豐29日控訴粿粿婚內出軌王子，王子也發聲道歉認了超過朋友界線，震驚演藝圈。而王子過去跟粿粿、「最美校花」簡廷芮等好友一起出遊美國的影片也被翻出，網友發現他們一起搭摩天輪時，簡廷芮的手放在王子腿上，粿粿就坐在旁邊，猜測粿粿、簡廷芮兩位人妻對王子應該都有意思。而當時在現場的王品皓也備受關注，還有網友猜測：「該不會王品皓、簡廷芮也一對吧。」讓其他網友忍不住替王品皓憂心表示：「千萬別翻車了」三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前