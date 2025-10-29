粿粿被指「婚內出軌」！鬼鬼曝與王子私下關係：了解僅限於節目中
中信兄弟啦啦隊前女神粿粿（郭婕祈）與老公范姜彥豐日前爆出婚變，今（29日）范彥豐在社群發文，指控粿粿與男星王子（邱勝翊）婚內出軌，粿粿與王子先後做出回應。對此，鬼鬼在《嗨！營業中》全新一季記者會被問到此事表示，記者會途中有看到新聞，但沒有仔細了解，也透露王子與炎亞綸私底下關係。
▲ 鬼鬼透露王子與炎亞綸私底下關係。（圖／好看娛樂）
鬼鬼表示，目前很少跟王子聯絡，對他的瞭解僅限於節目中，更笑著說：「姚元浩可能才是最了解我的人，因為每天都在一起。」姚元浩一旁透露，鬼鬼的小孩要抓周了，更爆笑指控「她不要我們送禮物，直接包錢就好！」鬼鬼則說，我不求包大包，只求包吉利，僅是討個開心與吉利。
日前傳出鬼鬼與炎亞綸鬧不合，鬼鬼則說僅是生活圈不同，比較少聯絡，沒有外傳友情生變，「會聯絡就是會連絡，朋友不一定要黏TT，每個人僅是要過想要的生活。」至於小孩的乾爹則是圈外人。
新北地檢署今（21）針對藝人「閃兵案」展開第3波行動，名單中包括陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、坤達與棒棒堂小杰（廖允杰）等人，而第2波行動中棒棒堂威廉也涉案。對此，因《我愛黑澀會》出道的鬼鬼被問到此事表示，現在也很少與棒棒堂團員聯絡，生完小孩畢竟生活圈有很大的變化。針對閃兵議題，因為自己女生，所以也沒有涉略與了解。姚元浩則認證，生完小孩後鬼鬼的情緒真的比較穩定，且一天會分四次，用手機開視訊了解女兒的狀況。鬼鬼則說，畢竟有時候要出四天外景，要做好時間分配，目前女兒在家有人會幫忙照顧。
《嗨！營業中》全新一季是鬼鬼產後復出首次節目，對此她則說為了女兒，積極的工作多存一點錢，因為景氣不好，所以很多事情只能退而求其次，求取好機會。
外界關心姚元浩曾經參與《全明星運動會》，又曾演出過《新兵日記》是否有去當兵，連鬼鬼都在問：「你有沒有當兵？」姚元浩則透露，13歲因為跳水導致右腳掌斷裂導致韌帶斷掉，連體檢時醫生都說：「這個太嚴重了，體檢完後很快就收到免疫證明書。」他坦言，當初接到《新兵日記》戲約時真的很開心，因為小時候很想當軍人與警察。回憶起拍戲的那段日子，有機會進入陸軍官校兩個月，也耍過軍刀一個月，甚至還受傷縫針，十分認真。
▲ 姚元浩13歲因為跳水導致右腳掌斷裂導致韌帶斷掉，有收到免疫證明書。（圖／好看娛樂）
姚元浩接著說，右腳掌斷裂導致很多運動、穿鞋均不便，跑步的速度也不穩，跳高亦有困難，且天氣變化也會有後遺症，本來想動刀，醫生建議堪用就好。
