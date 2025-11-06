粿粿被提醒會變成「可怕的人」 命理師神預言時間點全命中

粿粿曾在節目上被命理師預言，要注意30歲後變成可怕的人。（圖／翻攝自粿粿IG）





粿粿遭丈夫范姜彥豐踢爆婚內出軌，過往的言行也被網友一一翻出檢視，其中她在2021年播出的節目中，接受命理老師安格斯分析桃花運時，得到了30歲之後會變成一個「可怕的人」的評價。許多網友看了這段4年前的分析，紛紛表示，「神預言」。

安格斯在2021年播出的綜藝節目《小明星大跟班》中表示，粿粿星盤呈現蘑菇盤（涼亭盤）的形狀，這個星盤有個特性，就是性格像菌類一樣隨風飄，在什麼地方都可以生存，但是上升是天蠍，這就代表可能會讓她變成一個「可怕一點的人」。

安格斯提醒粿粿，要注意在30歲會經歷了什麼很大的變化，因為上升星座如果跟天生的性格差很多，往往都是經歷了一個很大的變化，但是記得不要喪失初心，因為她現在的狀態，就是幫助她賺錢、工作順利的原因。

安格斯指出，感情狀態要注意三個關鍵字，「觀察」、「陽剛」、「群眾」、2021年必然會戀愛或是處於戀愛關係，男多於女的場合、群眾多的場合，容易找到桃花，但是最重要的還是要觀察、要慢一點，第一眼看到的未必是真相，相處久了不錯，但是是否能長久穩定才是下一步的重點。

網友紛紛在影片，「老師也太準了吧」、「原來老師早就暗示會變黑粿」、「好準，可惜粿粿沒有聽進去」、「不忘初心，桃花朵朵開，不懂得節制，結果黑化，畫睫毛桃花，吐舌頭結果不安於份31歲果然黑化」。



