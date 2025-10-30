粿粿被爆偷吃王子「有機會逆轉風向？」她曝1關鍵有望破鏡重圓

娛樂中心／綜合報導

藝人粿粿和老公范姜彥豐婚變傳三個月。范姜彥豐29日無預警在社群發文認了婚變，2人之間疑似出現了「第三者」，指控粿粿與王子過從甚密，還怒罵粿粿道德淪喪，震驚演藝圈。對此，網紅廣告小妹直言，自己遇過不少外遇後可以婚姻繼續的夫妻，不過粿粿顯然不願意。

廣告小妹發文擷取事件幾個重點，首先粿粿與王子及眾友人飛了一趟美國以後變得怪怪的，先是跟老公說想保留一些個人空間、不要常黏在一起、各自要有社交圈，老公無法理解，困惑怎麼飛了趟美國就不一樣了，不過她認為，這和飛哪個國家無關，反向飛行也會是類似結局。

廣告小妹也提到，身邊的人會提醒橫跨了太平洋可以秒恢復單身，那群人還是血氣方剛帥氣美女團，一起橫跨太平洋，結局就是容易暈個七葷八素，也勸沒事不要早早地踏入婚姻，更不要在沒有摸索完自身靈魂之前輕易生兒育女，孩子是無辜的。

范姜彥豐認為，粿粿和王子去美國後就變了。（圖／翻攝自粿粿臉書）

廣告小妹指出，范姜彥豐私下與兩人協商四個月，協商無果後決定發表聲明，並表示擔心會被兩人的話語權淹沒，他提及的帶風向可能性手法與安迪之前公開的相似度很高，但她則有不同看法，因為家寧身後有個老狐狸媽媽，自從她得知家寧的交友圈有誰之後，對她是有點肅然起敬的，她的公關危機處理手法，王子他們不見得做得到。

廣告小妹表示，自己這些年遇過不少外遇後可以婚姻繼續的夫妻，為了共同的孩子，雙方做出了很大努力，可這個前提是夫妻雙方願意攜手嘗試修復關係。粿粿顯然不願意啊，很難放棄帥小王，她也提醒，若做不到好聚好散，至少速戰速決，為孩子、為自己，儘速解決對彼此都好，有些感情，沒了就是沒了，破鏡難重圓。

