粿粿被爆出軌王子！律師預測她下一步：控范姜彥豐這2事

娛樂中心／彭淇昀報導

范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，拍影片毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），心碎哽咽嘆「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑」。對此，律師賴承恩直言，這種公審是爆料是玉石俱焚的策略，「在法律上是討不到任何好處的」，並預測粿粿下一步會說「范姜外遇、家暴」。

粿粿、范姜彥豐爆婚變，男方控訴妻子婚內出軌好友王子。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）

律師賴承恩在Threads上發文表示，范姜彥豐發文爆料粿粿和王子外遇，從律師的角度來看，「簡單說就是一個玉石俱焚的策略，公審在法律上是討不到任何好處的，可能還會被告妨害名譽、被法院認為是非善意父母等等的」。

廣告 廣告

賴承恩認為，粿粿、王子也更不可能為了要保密，需要再對范姜彥豐做出任何讓步，不過范姜也說雙方早就已經協商4個月了，讓他不禁納悶，「粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜的條件，我蠻好奇到底范姜提出的條件有多不能讓粿王接受」。

賴承恩直言，接下來就看粿粿、王子如何回擊了，「先預測粿會說范姜外遇、家暴」。貼文曝光後，引發網友熱議，「在金鐘獎後才說，已經蠻仁至義盡了」、「公審往往不是為了討好處，而是為了先讓自己後續不被抹黑或被帶風向，莫名成為加害者，畢竟他也知道對方很多資源優於自己，但終究是要回歸法院處理」。

更多三立新聞網報導

昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事

王子、粿粿悄刪文！還退追1人 全被網抓包酸：作賊心虛嗎

颱風季延長賽！下週熱帶系統再度活躍 專家估：有2個颱風接續形成

主持直播惹議！訪女星1句遭嫌沒禮貌 王耀慶怒發長文喊：以後不做啦

