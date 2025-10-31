粿粿被爆早住進王子家 還有未爆彈？
藝人范姜彥豐控訴太太粿粿出軌王子邱勝翊，雙方正在談離婚官司，為了財產、贍養費而撕破臉。不過爆料的時間點很巧，就在王子獲得金鐘獎之後，網友就猜測，是要讓對方跌落神壇。不過這毀滅性爆料和網紅Andy老師情況有些相似，都是為了財產和對方互槓。
越來越多細節曝光，外界直呼細思極恐，粿粿甚至被爆早住進王子家。如今還有網紅天后闆妹加碼爆料，暗示同行好友還有一對沒被揭開，連飲料店、餐廳都搭上熱度，起風波越演越烈。網紅天后闆妹：「你不知道是誰你睡不著喔，你打開那個照片，我指給你看。」
在 Threads 查看
近期男星王子被范姜彥豐指控介入與粿粿的婚姻，引發高度關注。30日傍晚，網紅天后闆妹在社群上發文寫下，其實那群好友，還有一對沒有被爆，甚至貼出影片強調，連自己另外一半都沒說，因為再等幾天就有消息。貼文一出立刻在網路上發酵，讓網友猜測，是否還有其他藝人牽涉其中。
如今甚至有知情人士也透露，粿粿在還沒辦完離婚手續就已經住進王子家中，被徵信社拍到照片成了鐵證，是真是假，網友全都霧裡看花。不過有飲料店看準這波話題搶商機，推出小王秘蜜粿果綠飲品，話題十足的還有這一間。在台南名為粿仔王子，成為意外焦點，原本只是低調的在地小店。被網友湧入狂刷5星，大酸好吃的粿仔不能只有王子吃到，美食不用偷偷吃，讓店家哭笑不得。
【更多東森娛樂報導】
●范姜彥豐控粿粿、王子婚內出軌！好友鬼鬼、姚元浩現身回應
●王子發文：越線是因為心疼 名律師看完點「1句話」有矛盾
●范姜彥豐毀滅式爆料後二度發聲！再吐真實心境
其他人也在看
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 49 分鐘前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 59 分鐘前
爆王子粿粿美國團「還有一對沒爆」！天后闆妹再發聲：幾天後就有消息
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。網紅「天后闆妹」突然發文爆料「其實那群好友．還有一對沒有被爆……唉」，暗示偷吃風波還未結束，引起萬人留言議論，她再度發文表示「反正你們再等幾天就有消息了」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
粿粿疑出軌王子「范姜彥豐、江宏傑被拱交往」本人回應
男星范姜彥豐10月29日毀滅式爆料，妻子粿粿跟邱勝翊（王子）表面包裝成朋友，私下卻有一腿；對此粿粿駁斥，王子承認「超過朋友界線」。有網友許願范姜彥豐改跟江宏傑交往，竟驚喜釣出江宏傑回覆。中時新聞網 ・ 2 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 1 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿爆早住進王子家！閨密簡廷芮遭網洗版轟共犯「等翻車」 神隱至今
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，目前雙方皆無回應，而美國同行的閨密簡廷芮遭網友留言「區置板凳」，網友刷一排留言洗版，不過她至今仍神隱。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿王子出國「越友界線」 葛斯齊再爆：西洋出軌團不只1對
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，資深狗仔葛斯齊今（30）日稍早於臉書上爆料，稱「西洋出軌團」中偷吃的其實不只一對。民視 ・ 19 小時前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐爆「看到粿粿與王子出軌證據」 粿粿反擊：與事實不符
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）2022年和男星范姜彥豐結婚，育有1女「小粿醬」，不過2人近期傳出「婚變」，但都沒有正面回應。沒想到范姜彥豐今(29)日無預警在社群發文，指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝...華視 ・ 1 天前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 1 天前