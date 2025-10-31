粿粿被爆早住進王子家 還有未爆彈？

藝人范姜彥豐控訴太太粿粿出軌王子邱勝翊。（圖／翻攝自粿粿IG）





藝人范姜彥豐控訴太太粿粿出軌王子邱勝翊，雙方正在談離婚官司，為了財產、贍養費而撕破臉。不過爆料的時間點很巧，就在王子獲得金鐘獎之後，網友就猜測，是要讓對方跌落神壇。不過這毀滅性爆料和網紅Andy老師情況有些相似，都是為了財產和對方互槓。

越來越多細節曝光，外界直呼細思極恐，粿粿甚至被爆早住進王子家。如今還有網紅天后闆妹加碼爆料，暗示同行好友還有一對沒被揭開，連飲料店、餐廳都搭上熱度，起風波越演越烈。網紅天后闆妹：「你不知道是誰你睡不著喔，你打開那個照片，我指給你看。」

近期男星王子被范姜彥豐指控介入與粿粿的婚姻，引發高度關注。30日傍晚，網紅天后闆妹在社群上發文寫下，其實那群好友，還有一對沒有被爆，甚至貼出影片強調，連自己另外一半都沒說，因為再等幾天就有消息。貼文一出立刻在網路上發酵，讓網友猜測，是否還有其他藝人牽涉其中。

如今甚至有知情人士也透露，粿粿在還沒辦完離婚手續就已經住進王子家中，被徵信社拍到照片成了鐵證，是真是假，網友全都霧裡看花。不過有飲料店看準這波話題搶商機，推出小王秘蜜粿果綠飲品，話題十足的還有這一間。在台南名為粿仔王子，成為意外焦點，原本只是低調的在地小店。被網友湧入狂刷5星，大酸好吃的粿仔不能只有王子吃到，美食不用偷偷吃，讓店家哭笑不得。



