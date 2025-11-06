粿粿認了偷吃王子！命理師分析她「本名這1字」：容易有婚姻波折

娛樂中心／綜合報導

粿粿爆不倫風波。（圖／翻攝自臉書）

范姜彥豐日前爆料老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），王子3日由經紀公司表示「暫時停止演藝工作」，4日晚間二度貼出道歉文，認了他付不出賠償金額，希望分期慢慢償還，表示會與粿粿共同面對。而粿粿本名江瑋琳也引起討論，命理師邱彥龍指出，「瑋」字在姓名學中其實對婚姻有影響，「容易分離、離婚、感情不順」。

王子介入粿粿婚姻。（圖／翻攝自王子IG）

命理師邱彥龍在臉書發文分析粿粿的運勢及姓名影響。邱彥龍指出，粿粿本名江瑋琳、屬狗、獅子座，「姓名學『瑋』字（影響）婚姻感情，容易分離、離婚、感情不順，又加上姓名與本命刑破流月太歲」，言下之意就是指粿粿今年不好過。

而邱彥龍也曾指出，粿粿、范姜彥豐跟王子三人命格中皆有「姜」姓緣份。邱彥龍進一步透露，王子的祖先也出自姜姓，與范姜家族在前世有因果相連。根據命理推演，王子與粿粿在前世是正緣伴侶，而范姜則為第三者介入者，今生三人重逢，就是為了了結這段糾纏的情債。

