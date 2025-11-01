粿粿認對王子「有逾矩」！遭查到「私人內容」引熱議 毛弟同天現身活動
粿粿在最新聲明中坦承對王子邱勝翊產生了感情，並承認自己有「逾矩的行為」，引發外界熱議。聲明中提及范姜彥豐曾透過查看她的iPad內「私人內容」發現關鍵證據，雖然粿粿強調這不是離婚主因，但仍引發各界揣測。同時，粿粿與王子曾在今年4月同台出席活動，相關品牌已緊急切割並表示無後續合作計畫。值得注意的是，在粿粿發表聲明的同一天，王子的親弟弟邱宇辰也正好在高雄出席活動。
在這起感情風波中，粿粿雖然否認美國行程是導致離婚的導火線，但她在聲明中坦承自己對王子產生了感情。她表示：「我也真的低估了自己在這個過程中脆弱的程度」，並向范姜彥豐道歉：「對不起，我不應該在這個時候跟邱先生越走越近，有逾矩的行為」。
粿粿在聲明中還提到一個關鍵點，她說：「後來也知道你可能是拿到了我的iPad，看到私人的內容」，並強調自己當時「很徬徨，也不知道該怎麼辦」，同時再次表明「那真的真的不是離婚的主因」。這段話讓外界更加好奇「私人內容」的具體內容，以及粿粿與王子的關係究竟發展到什麼程度。
值得一提的是，粿粿與王子曾在今年4月一同出席活動，而相關品牌方已緊急發聲切割，表明與兩人已無後續合作計畫。巧合的是，在粿粿發表影片聲明的當天，王子的親弟弟邱宇辰正好在高雄參加活動，全程避談與哥哥相關的事件，生怕一個字都會引起不必要的揣測。
現場有粉絲表示：「我本身就不喜歡劈腿或當人家小三的人」，顯示出對這類行為的不認同。一些同時喜歡兩兄弟的粉絲表示非常失望，但也認為邱宇辰畢竟不是事件中心人物，因此雖然對王子感到心碎，但仍會繼續支持毛弟。相較之下，王子的事業受到重創，形象已跌至谷底。
