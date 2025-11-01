粿粿認踰矩王子 控范姜索1600萬

前中信啦啦隊女孩粿粿日前被結婚3年的丈夫范姜彥豐指控，直指她與邱勝翊（王子）「道德淪喪，婚內出軌」，2人開撕。粿粿1日發布18分鐘影片否認和王子同居，但坦言兩人有發展情感，「對不起我不應該在這個時候跟邱先生愈走愈近，有踰矩的行為」。她發表影片後，引來兩派網友筆戰，有人支持她，也有人認為她危機處理差，外遇前應先解決婚姻中的種種問題。

根據粿粿說法，范姜拿到她的iPad看到私人內容，她在情緒慌亂的狀況下遵照范姜的意思做出承諾，強調婚姻走不下的真正原因不是外力介入，也沒有第三者，「這3年來，你提過幾次離婚，我不知道你有沒有印象我沒有答應」，她今年第一次提出離婚，因覺得2人已無法繼續生活。

粿粿認為，與范姜之間嚴重摩擦導致身心俱疲，「今年母親節我們又大吵一架，我真的覺得好累，長期以來一直累積的情緒，好多問題總是解決不了，這樣的生活真的沒辦法繼續下去，我要顧工作、顧你的情緒、還要顧家裡。」

曝扛8成家計

她說，范姜提出1600萬的離婚賠償，後來考量她要照顧家人，他便主動打折到1200萬。她也提到，她的生產費、結婚3年裡6到8成家用及房貸都是她支出，在工作上也總是替范姜介紹，就連范姜想要多拿酬勞，她也尊重。

范姜彥豐昨怒斥粿粿說法，認為粿粿試圖掩蓋事件真相，模糊「婚姻出軌」才是導致2人婚姻破裂的真正焦點，「鋪天蓋地的謊言和誇飾以及惡意醜化，對於慣性說謊而言，這樣的說詞似乎也不令人意外」。

他整理粿粿、王子4月結束美國行後，他們夫妻兩面對的種種，「請勿誤導出軌時間軸，美國回來，妳首次提離婚，我找婚姻諮商，妳說如果要挽留繼續婚姻就必須簽婚前協議，我發現證據出軌，心死、停止挽留、開始協商，並非妳說的是協商離婚後才跟邱勝翊先生毀了我們這個家。」

王子遭品牌切割

另，王子曾於4月出席內衣活動，品牌在31日發聲切割，指出當時是單次行銷活動，活動結束後正式期滿，雙方目前並無其它合作計畫。