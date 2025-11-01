粿粿認踰矩王子！淚訴幫范姜省錢「扛8成家計」：生產費也自己處理

娛樂中心／羅欣怡報導

粿粿與模特兒范姜彥豐這段「節目戀」曾讓外界稱羨，如今卻以離婚收場。（圖／翻攝自粿粿IG）

前啦啦隊隊員粿粿，今（1日）以17分鐘的自錄影片，說明與范姜彥豐在婚姻中遇到的各種狀況，這些婚姻中會遇到的瑣事一件件的堆積，成了壓垮駱駝的稻草。粿粿也感嘆，夫妻倆收入落差大，自己一肩扛起家計，家用的6至8成都是由她負責，「包含生產的費用是我自己處理的。」

粿粿說，兩人結婚後，范姜常說經濟負擔重，她因此一肩扛起家計，負責6到8成的家計，就連生產的費用是自己處理，「坐月子、生活中的一切費用，我都盡我所能的想辦法，可以幫你省錢就省錢。」

粿粿坦承與王子有「踰矩」行為。（圖／翻攝自王子IG）

粿粿指出，當范姜想要投資的時候也拿錢幫忙，「投資的本我出，你拿走利潤。」也因為范姜收入不穩，因此常常也把自己工作或是賺錢機會，「變成我們一起的工作，增加你的收入，這樣子我們的關係好像會更平衡、更開心。」但似乎這一切只讓范姜更自卑，更在婚姻中抬不起頭。

粿粿透露，和王子的事情被抓包後，自己在慌亂之中，發了不該發的誓，同時自曝iPad中擁有私人內容，在獲悉被范姜彥豐取得後，相當徬徨不知到如何是好，導致整件事因此模糊的焦點，因為那真的不是離婚的主因。

粿粿淚訴自己負擔家中6-8成的開銷，「連生產、月中的錢都自己想辦法」。（圖／翻攝自粿粿IG）

粿粿自白中提及，2人第一次談離婚的日子是7月7日，范姜彥豐從最初要求1600萬，到最後打折成1200萬，讓她認為婚姻走到盡頭，怎麼會只剩下錢；雙方在相處過程中，過往甜蜜關係早就因為金錢觀、小孩照顧觀念差異太大，逐漸崩解，粿粿最終在混亂中犯錯出軌，如今只能向家人、女兒道歉。

