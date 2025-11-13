粿粿護愛到底！心疼王子「願獨扛800萬賠償金」 范姜彥豐氣炸了

娛樂中心／綜合報導

粿粿（江瑋琳）遭老公范姜彥豐毀滅式爆料，與王子（邱勝翊）的不倫戀因此曝光，在網路上引發軒然大波。週刊今（12）日爆料，范姜彥豐起初向兩人求償1600萬，最後心軟要粿粿、王子一同承擔800萬，沒想到粿粿竟然想獨自扛下賠償金，讓范姜彥豐得知後氣炸。

粿粿心疼剛替父親償還千萬的王子，獨自扛下800萬債務。（圖／翻攝自粿粿IG）

王子被踢爆偷吃人妻粿粿後，4日晚間二度發聲向范姜彥豐道歉，除了坦承參與協商，也表示自己提出「分期付款」請求，「您們需要我提出⾃⼰過去為家⽗清償債務的相關證明，我也完整詳細的整理所有記錄，並在當天提供資料，讓您⽅了解這個⾦額對我來說是超過負荷的」，無奈雙⽅共識不同，王子的分期付款請求遭拒。

廣告 廣告

王子表示范姜彥豐開出的金額超出他的負荷。（圖／翻攝自粿粿臉書）

根據《鏡週刊》報導，范姜彥豐最初提出的1600萬元賠償金，是基於夫妻婚後共同收入與房產總額的一半開價，但經雙方多次來回討論後，范姜彥豐一度心軟降價，達成粿粿、王子共同支付800萬元協議。豈料，粿粿卻因心疼去年才替父親還清債務的王子，決定替他出錢，范姜彥豐得知這件事後難以接受，據傳這也是協商破局的最大關鍵。

更多三立新聞網報導

貴圈真亂！簡廷芮「手狂摸王子大腿」 粿粿微妙表情全被拍

賴慧如爆「頻繁請假」遭賜死！電視台不忍回應了 鬆口真實內幕

宋茜直播當眾告白「我喜歡你」！頂流男神羞喊13字 全場嗨爆

台八女星「為戲落髮」成光頭！震撼畫面曝光 唐美雲感動發聲



更多熱門影音：

真的太像「以為有兩個吳彥祖？！」男神結婚15年罕見曬恩愛網友看完嚇傻！

趙露思重新出發！生日會驚喜官宣一大事 爆淚「以為沒法再當演員」台下哭一片

【娛樂圈大事整理】粿粿劈腿王子親密照流出？ 黃明志驚爆吸毒涉嫌謀殺！薛仕凌自首逃兵