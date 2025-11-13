粿粿護愛到底！心疼王子「願獨扛800萬賠償金」 范姜彥豐氣炸了
娛樂中心／綜合報導
粿粿（江瑋琳）遭老公范姜彥豐毀滅式爆料，與王子（邱勝翊）的不倫戀因此曝光，在網路上引發軒然大波。週刊今（12）日爆料，范姜彥豐起初向兩人求償1600萬，最後心軟要粿粿、王子一同承擔800萬，沒想到粿粿竟然想獨自扛下賠償金，讓范姜彥豐得知後氣炸。
王子被踢爆偷吃人妻粿粿後，4日晚間二度發聲向范姜彥豐道歉，除了坦承參與協商，也表示自己提出「分期付款」請求，「您們需要我提出⾃⼰過去為家⽗清償債務的相關證明，我也完整詳細的整理所有記錄，並在當天提供資料，讓您⽅了解這個⾦額對我來說是超過負荷的」，無奈雙⽅共識不同，王子的分期付款請求遭拒。
根據《鏡週刊》報導，范姜彥豐最初提出的1600萬元賠償金，是基於夫妻婚後共同收入與房產總額的一半開價，但經雙方多次來回討論後，范姜彥豐一度心軟降價，達成粿粿、王子共同支付800萬元協議。豈料，粿粿卻因心疼去年才替父親還清債務的王子，決定替他出錢，范姜彥豐得知這件事後難以接受，據傳這也是協商破局的最大關鍵。
