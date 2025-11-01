粿粿道歉影片聲淚俱下！ 1動作讓律師都感動：預期大量女性倒向她

粿粿聲淚俱下，向自己孩子道歉。（翻攝粿粿IG）

遭爆出軌王子（邱勝翊）的藝人粿粿今（1日）發17分鐘影片揭與范姜彥豐論及離婚原因，並對自己越矩跟王子越走越近及孩子道歉。律師王至德透過長文分析，認為粿粿最後向小孩道歉部分讓他都感動，預期恐會有大量的女性網友因此倒向粿粿。

粿粿淚崩向孩子道歉 「我沒有保護好妳」

粿粿道歉尾聲，特別談到自己有誠意好好解決離婚一事，落淚說因為她不希望自己小孩以後長大，看到2人因為這樣互相傷害，自己最後想向小孩道歉，「有一天...妳可能會看到這些留言跟影片，對不起」，粿粿頻頻拭淚，「這些對妳造成這麼大的傷害，對不起，我沒有做好，沒有保護好妳，過去一直很避免在妳面前起爭執，但這3年來我真的很努力了，不希望未來會是讓妳在我很不開心或不好狀況下長大，我做錯事情的地方，但這些永遠不等於妳」，自己會事情處理好，照顧好小孩。

王至德透過臉書粉專「法老王 - 王至德律師 」發文，從范姜聲明與粿粿影片中，他認為2人都有使用「避重就輕」的話術，從粿粿聲明能看出范姜好面子，對自己收入較少、知名度不及粿粿感到自卑，才會一直提錢或在意誰的名字在前面，甚至不陪粿粿去金鐘獎等。

至於粿粿提到她負擔大部分的生活費等，王至德認為不算太意外，也不會不合理，法律上法律上規定家庭生活費本來就是夫妻依照經濟能力來負擔，粿粿賺得多，多負擔是很合理，而房子登記在誰名下沒什麼差，因為最後分財產都會算進去。

范姜彥豐要求粿粿一起發誓 律師：真心要羞辱她

而針對粿粿提及范姜要她與他一起念發誓內容，王至德認為，這能看出范姜是真心要羞辱粿粿，才會在掌握證據的狀況之下故意要求粿粿跟他唸誓詞，然後在影片裡說是粿粿發誓，對於是他要求粿粿照唸的部分避而不談。

另，粿粿也在影片中提及iPad「私人內容」被范姜看到，王至德點出，若是沒有經過粿粿同意，范姜的行為恐涉及妨害祕密罪或妨害電腦使用罪了，也可能成為粿粿未來全面開戰的談判武器。

最後，王至德認為粿粿的公關公司有一套，尤其是尾聲向小孩道歉的部分，誠懇真情流露，就連他都被感動到；他甚至說，若這是真情流露，那粿粿應該是很棒的媽媽，也不應該會有所謂不跟小孩視訊或不顧小孩的行為才對，「這個影片之後，預期會有大量的女性網友會倒向粿粿。」

