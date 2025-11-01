粿粿道歉片「這段是亮點」！律師讚「誠懇又真情」預測：大量女性倒向她
娛樂中心／羅欣怡報導
前啦啦隊隊員粿粿，今（1日）以17分鐘的自錄影片，說明與范姜彥豐在婚姻中遇到的各種狀況，這些婚姻中會遇到的瑣事一件件的堆積，反成了兩人感情變冷的主因，她也道歉，這些都不該是與王子有逾矩關係的理由。律師王至德發文解析影片，直呼「這個影片之後，預期會有大量的女性網友倒向粿粿。」
粿粿17分鐘的影片，王至德看完後也做出8點分析，指出從粿粿的聲明可看出范姜好面子，對於自己收入較少、知名度不及粿粿而感到自卑，「才會一直提錢或在意誰的名字在前面，甚至不陪粿粿去金鍾獎之類的事。」
另外，粿粿也提到婚姻中，范姜不斷提出離婚，兩人這段時間內不斷拉扯彼此，王至德反而認為范姜口中的離婚並非真心實意「在心理學上可能是一種撒嬌的行為」，但沒想到粿粿第一次提就很堅決，「這也看得出兩個人個性上的差異」。
針對粿粿承認與王子「逾矩」一事，王至德表示，范姜要求她「發誓」的情節，顯示出他想藉此羞辱對方，但范姜偷看她iPad並截圖，也可能觸犯妨害祕密罪，「不少侵害配偶權案件最後都變成互告。」
不過王至德也讚賞粿粿的公關公司處理的不錯，認為影片表面上是粿粿一直在道歉、說明，對於出軌也坦誠道歉不作狡辯，但把原因指向金錢觀及對小孩的教養觀，又暗暗的把自己負擔大部分家用不計較，而范姜自卑感作祟點出來，再表現自己很愛小孩的部分，「最精彩的是最後向小孩道歉的部分，誠懇真情流露，連我都感動了」。
王至德強調，如果這是真情流露，那粿粿應該是很棒的媽媽，也不應該會有所謂不跟小孩視訊或不顧小孩的行為才對，預判「這個影片之後，會有大量的女性網友會倒向粿粿。」
