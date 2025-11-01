粿粿道歉17分鐘完整影片！「這段真情流露」律師也感動：預期大量女性會倒向她

粿粿在道歉過程痛哭。取自粿粿IG



藝人范姜彥豐日前公開指控妻子粿粿與男星王子（邱勝翊）發生婚外情，范姜再於10月31日透過律師強調持有「明確證據」，將視情況於訴訟中提出。而粿粿則於11月1日發出17分鐘影片說明事件始末，表示兩人婚姻早有裂縫，育兒、金錢觀有極大差異；也坦言，不應在這時候與王子有逾矩行為。對此，律師王至德認為，粿粿最後向小孩道歉的部分，連他都感動，預期會有大量的女性網友會倒向粿粿。

廣告 廣告

王至德指出，影片中提到，婚後女方負擔家用6至8成，甚至借錢給范姜投資，房子登記在她名下也是兩人共識；但兩人結婚才4年，范姜似乎提了不少次離婚，但應該都不是真心想離，這在心理學上可能是一種撒嬌的行為，但粿粿第一次提就很堅決，這也看得出兩個人的個性差異。

針對粿粿承認與王子「逾矩」一事，發誓的部分，王至德認為可以看出范姜就是要羞辱粿粿，才會在掌握證據的狀況下，故意要求粿粿跟他唸誓詞，然後在影片裡說是粿粿發誓，對於是自己要求粿粿照唸的部分避而不談。而偷看她iPad並截圖，也可能觸犯妨害祕密罪，「不少侵害配偶權案件最後都變成互告。」

王至德分析，粿粿的公關公司這次幹的很不錯，這個影片表面上是粿粿一直在道歉、說明，對於出軌也坦誠道歉不作狡辯，但把原因指向金錢觀及對小孩的教養觀，又暗暗的把自己負擔大部分家用不計較。

此外，王至德認為，影片把范姜自卑感作崇點出來，粿粿再表現自己很愛小孩的部分，最精彩的是最後向小孩道歉的部分，誠懇真情流露，連他都感動了，「如果這是真情流露，那粿粿應該是很棒的媽媽，也不應該會有所謂不跟小孩視訊或不顧小孩的行為才對，這個影片之後，預期會有大量的女性網友會倒向粿粿。」

王至德分析《粿粿的聲明影片》的12大重點，如下：

1、范姜7/7開口1600萬才簽字離婚，這樣日後有任何的負面新聞才會站在粿粿這邊。7/17范姜家帶徵信社老闆跟粿粿家及粿粿的律師協商。後來又說降到1200萬，日後不再負擔小孩的扶養費。粿粿覺得是不養小孩了，另外粿粿要小孩，范姜沒有爭小孩。

2、指范姜都只有談錢，沒有談小孩怎麼照顧。之所以搬出去是因為不想在小孩面前吵架，本來是想先交給家人照顧，是范姜叫粿粿搬出去的。

3、婚後財產的放棄部分是結婚前後一直都有討論，並不是這次才提的，這次是范姜自己提說他簽了的話，3年不離婚，但粿粿覺得已經走到這裡，已經不在意錢怎麼分，離婚後該怎麼分就怎麼分。

4、工作室帳目清楚，沒有動用，范姜可以不用擔心。

5、粿粿負擔買房頭期款的8成及房貸的6成以上，所以范姜自己說要登記在粿粿名下，這也是共同的決定。

6、走不下去的原因是因為對金錢對小孩的教養觀不同，並不是外力，還舉了小孩剛出生時因為有聽損而讓她壓力很大，有次小孩哭鬧，范姜沒有去哄小孩而是去拿抗噪耳機，讓她很難過。另外粿粿希望1/3收入幫小孩存起來，范姜說經濟壓力大想拿走小孩的那一部分，甚至只有粿粿及小孩出席的工作也以自己是爸爸為由而要抽成。

7、范姜提過多次離婚，粿粿因為覺得有小孩，所以不可以隨便離婚，今年是第一次提。

8、粿粿負擔6-8成家用，也借錢給范姜投資，工作上也有幫忙范姜，家務也有分擔，而粿粿也不在意多付出。

9、去年金鐘獎邀請范姜去，他覺得很無聊、丟臉沒有面子，雖然有出席但遲到早退也沒有祝福讓粿粿很傷心，後來越來少分享她生活上的成就及喜悅，怕范姜不高興、不舒服。兩人一直為了小事吵架一整晚，像是別人說去「粿粿家」為什麼不是去范姜家，或是粿粿的名字在范姜前面，這都讓他不開心而吵架，後來在母親節大吵一架後，粿粿才提出離婚，反而是一直提離婚的范姜不同意。提了離婚之後見面冷淡、有情緒，但訊息卻又一直挽留。

10、承認跟王子有逾矩行為，並針對這部分公開道歉，也沒有任何的辯駁。發誓是因為范姜要她跟著他唸誓詞，她現場慌亂之下而跟著唸，發了不該發的誓，她很抱歉。

11、范姜應該是看了她的iPad的私人訊息而發現，但這個真的不是離婚的主因，跟去美國也沒有關係，也不是預謀跟欺騙，跟王子也沒有住在一起，網路上的八卦是范姜跟徵信社老板散布的。

12、最後粿粿很慎重的跟孩子道歉（這應該是全片的亮點)，以後小孩可能會看到這些留言跟影片，對不起對小孩造成這些傷害，沒有好好保護好小孩，會誤是粿粿自己的，不等於小孩，真的抱歉。

更多太報報導

玉澤演結婚對象是她！激似崔智友 9個月前巴黎單膝下跪求婚全被拍

黃仁勳現身首爾大喊「Faker」 LOL世界賽！他29歲仍是中國跨不過的大山

尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記結生子女 真相驚人