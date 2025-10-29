粿粿遭尪控婚內出軌 王子昔滑雪曖昧留言「睡姿、啪啪啪」被挖

范姜彥豐今（29日）在社群發文，控訴妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌男星王子（邱勝翊），消息震撼演藝圈。事件爆發後，隨著風波延燒，網友也開始「考古」過往三人互動，發現王子與粿粿早在過去滑雪行期間就頻繁互動，言詞曖昧，引發熱議。不過如今王子疑似悄悄刪除部分貼文與留言，但相關對話截圖仍早已在網上被瘋傳。

粿粿曾上傳一支滑雪影片寫下：「影片純屬虛構。有關滑雪我可是不賴床的，大家每天早起出門一起床就是雪衣，真的是滑雪中毒者們」，影片中她縮在被窩裡賣萌，沒想到王子竟留言：「確實虛構，睡覺應該是嘴巴張開」，如今這則留言被網友挖出，質疑兩人早有曖昧跡象。

此外，范姜彥豐年初也曾曬出滑雪合照，寫下：「有沒有過那種10年後當你再次翻到過去旅行的照片，想起途中一些點滴，嘴角還是會不自覺上揚的」，王子隨即在底下留言並Tag粿粿帳號：「有一天特別開心，我就不說哪天了」，又補一句：「沒看她那麼開心過」，如今再被翻出，網友全湧入留言諷刺：「是哪一天？」、「現在懂了」。

更讓人瞠目結舌的是，王子先前滑雪貼文中寫著：「第一天就轉圈圈，後面會有什麼呢？」，粿粿當時留言「papapa」，王子則回：「對啪啪啪情有獨鍾？」，而范姜彥豐也在底下回應：「跳台360度」。如今再被網友挖出，尷尬對話引爆討論區炸鍋。

針對范姜彥豐指控，粿粿回應強調：「協商破裂及無預警的影片，說了許多與事實不符的內容，我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家」；王子則表示歉意並承認錯誤，坦言關心超過朋友界線，「在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口」。

