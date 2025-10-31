粿粿遭控婚內出軌 律師嘆「最輸的人是他」：王子選擇保護了自己

男星范姜彥豐指控妻子粿粿婚內與男星王子（邱勝翊）發生不正當關係。（圖／翻攝自范姜彥豐臉書）

男星范姜彥豐29日發布影片，指控妻子粿粿婚內與男星王子（邱勝翊）發生不正當關係，引發外界熱議。對此，律師李怡貞也在臉書發文表示，「以王子帥氣浪漫瀟灑甚至願意與離異公主再譜浪漫，以他的知名度，粉絲的盲從，三千萬，一兩年應該可以賺到吧？」

律師李怡貞在臉書發文表示，王子在事件中的行為令人詬病，「明明知道對方有夫之婦，一邊與人老公稱兄道弟，一邊與別人老婆各種越界。」她批評王子利用「工作」作為掩護，一切親密互動與過度玩笑都能合理化自己行為，「在談公事，實際上一直以公事維繫自以為是不軌關係。」

李怡貞認為，事件中無辜的一方被迫承受自我懷疑與情緒內耗，「無辜配偶合理懷疑的態度，儼然變成成就對方是沒事找事疑神疑鬼的瘋配偶。讓自己曾經最愛的人活在自我懷疑與內耗的日子。自己的錯，用盡方法甩鍋給對方，之後再找對方的麻煩，再順勢說需要自己的空間，最後再順理成章的提出離婚的訴求。王子與公主繼續偷來暗去，享受違反道德的刺激，享受合作無間的公事成長。」

李怡貞說明，就算范姜彥豐提出三千萬的和解金，「雖然實務上太高，但是其實或許也不高。如果王子和公主未來要維持體面的浪漫相愛，繼續用王子帥氣與公主無辜清純割粉絲韭菜。以王子帥氣浪漫瀟灑甚至願意與離異公主再譜浪漫，以他的知名度，粉絲的盲從，三千萬，一兩年應該可以賺到吧？」

李怡貞也感嘆，「可惜會搞外遇的人，其實通常本質都是自私的人。沒錢也好，不願意付給機率更大。所以王子最後還是選擇保護了自己，就算粿粿不認栽，還是緊急第一時間先道歉，反正風頭過了也還是一尾活龍繼續耍帥。」所以王子才會先行道歉以平息風波。

李怡貞認為，在這場事件中，最受傷害的永遠是「失去一位曾經真心愛過你/妳的人」，而這也讓范姜彥豐把焦點從感情轉向金錢，「心寒了，不談感情了，當然就談錢。一份真心，一段刻骨銘心，新台幣三千萬是否合理？」

