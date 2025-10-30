粿粿遭毀滅性爆料婚內出軌王子 廣告小妹提3重點：很難放棄帥小王
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）被老公范姜彥豐毀滅性爆料婚內出軌，並直接點名小王就是王子（邱勝翊），消息曝光引起網路熱議。廣告小妹於社群平台po文，列出3大重點，強調粿粿顯然不願意嘗試修復關係，「很難放棄帥小王」。
針對粿粿被爆婚內出軌王子事件，廣告小妹昨於臉書po文，提到看這個事件的影片，有一種說不上來的感覺。「我都開始覺得…沒有牽涉到王大陸的娛樂新聞都不夠娛樂。」
廣告小妹列出3大重點，首先，粿粿與王子及眾友人飛了一趟美國以後變得怪怪的。先跟老公范姜彥豐說想保留一些個人空間、不要常黏在一起、各自要有社交圈。老公這邊不能理解，怎麼飛了趟美國就不一樣了呢？「我想跟您說，這和飛哪個國家無關，反向飛行也會是類似結局。」廣告小妹認為，他們那群人還是血氣方剛帥氣美女團，一起橫跨太平洋，結局就是容易暈個七葷八素。「只能說，沒事不要早早地踏入婚姻，更不要在沒有摸索完自身靈魂之前輕易生兒育女。孩子是無辜的。」
廣告小妹提到第二點，3人私下協商4個月，協商無果後，范姜彥豐決定發表聲明，並表示擔心會被2人的話語權淹沒。他提及的帶風向可能性手法與Andy之前公開的相似度很高。「嗯…人家家寧出道10年，身後有個老狐狸媽媽。在我得知家寧的交友圈有誰之後，對她是有點肅然起敬的。她的公關危機處理手法，王子他們不見得做得到。」
廣告小妹稱最後一點，這些年，自己遇過不少外遇後可以婚姻繼續的夫妻。為了孩子，雙方做出很大努力。「可這個前提是夫妻雙方願意攜手嘗試修復關係。粿粿顯然不願意啊。很難放棄帥小王，是我應該也會很為難（幻想ing）。」
廣告小妹強調，如果雙方做不到好聚好散，至少應該速戰速決。「為孩子、為自己，儘速解決對彼此都好。有些感情，沒了就是沒了，破鏡難重圓。祝好運。」
