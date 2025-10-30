粿粿遭爆出軌王子！兩人悄刪IG貼文 她還退追1人

有眼尖網友發現，粿粿與邱勝翊竟悄悄刪除部分貼文，甚至粿粿還默默退追一名用戶。（圖／翻攝自粿粿IG）





前啦啦隊「Passion Sisters」成員粿粿，被老公范姜彥豐爆出婚外情後，疑似出軌對象「王子」邱勝翊也在IG發文澄清。不過，有眼尖網友發現，粿粿與邱勝翊竟悄悄刪除部分貼文，甚至粿粿還默默退追一名用戶，但對象既不是范姜彥豐，也不是王子，讓外界好奇這名人物究竟是誰。

范姜彥豐昨日對外控訴粿粿婚外情一事，並在貼文中直接標註粿粿與邱勝翊的IG帳號，沉痛寫下，「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽，就越安全，而且還永遠不會被發現吧？身邊知情的幫你們隱瞞，不知情的被你們利用，我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」並直言在得知事情真相後，再回看過去一同遊玩時的照片與影片，甚至回想曾經的玩笑，都讓人毛骨悚然，也不禁自問：「這頂綠帽究竟從何時開始，就戴在我頭上了？」

對此，邱勝翊也在IG發文澄清，表示自己並非破壞家庭的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀。他坦言，在得知女方協議離婚的過程中，自己從單純傾聽者逐漸過度關心，超出了朋友間應有的界線，「雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」

隨著婚外情風波持續延燒，有眼尖網友發現，邱勝翊將IG貼文從原先的4357則刪至4354則，共刪除3則貼文；而粿粿也從原先1354則貼文刪掉1則，並退追一名用戶，但對象既非范姜彥豐，也非王子邱勝翊，令人好奇身份。

此外，粿粿昨日也在IG限時動態中對婚外情事件回應，表示這段婚姻結束期間，她一直盡力以理性與誠意溝通，協議談了很久，「由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔」。她也澄清，協商破裂及無預警影片中，存在許多與事實不符的內容，並強調「我會把完整事實清楚整理給大家。」

粿粿在IG限時動態中對婚外情事件做出回應。（圖／翻攝自粿粿IG）

粿粿在IG限時動態中對婚外情事件做出回應。（圖／翻攝自粿粿IG）



