粿粿遭爆婚內出軌！4對「神仙眷侶」網封愛情典範

娛樂中心／江姿儀報導



中信啦啦隊前成員粿粿（江瑋琳）與模特兒范姜彥豐2022年結婚，2人育有愛女「粿醬」，夫妻倆感情甜蜜，過去經常在社群曬照放閃，曾是眾人稱羨的「模範夫妻」。沒想到29日范姜彥豐指控粿粿與男星王子邱勝翊有不正當男女關係，消息震驚外界，隨即在社群平台引發熱議。近日網友談論此事評點名人「神仙眷侶」，笑說「這幾對如果翻車，就沒有人要相信愛情了！」。





陳漢典與Lulu多年搭檔上月驚喜抖出婚訊，本月還一起在金鐘獎放閃。（圖／翻攝自陳漢典臉書、Lulu IG）

婁峻碩（左）、焦凡凡（右）新婚不到一年，即將成為新手爸媽。（圖／翻攝「shoumethemoneyxx」IG）

日前1名脆友發文表示「這幾對如果翻車，就沒有人要相信愛情了！」，曬出4對感情甜蜜且堅定的演藝圈夫妻檔，分別是剛登記結婚的陳漢典Lulu夫妻、喜迎愛情結晶的婁峻碩焦凡凡夫妻、升格三寶爸媽的楊祐寧Melinda（王詠穎）夫妻、擁雙寶的瘦子Jennifer夫妻。

楊祐寧（左圖左、右圖右）與Melinda（左圖右、右圖左）經常在社群放閃，兩人育有3寶。（圖／翻攝自Melinda IG）

饒舌歌手瘦子2022年宣布和圈外女友Jennifer的喜訊，婚後迎來兩位小公主。（圖／翻攝自瘦子IG）

貼文曝光，超過12萬人按讚，網友也響應分享自己眼中的模範夫妻，像是曾之喬辰亦儒、李李仁陶晶瑩、修杰楷賈靜雯等夫妻，「如果劈腿離婚我就不相信愛情了 」、「還有這一對，玄彬＆孫藝珍，愛情的典範」、「不要忘記他們（香蕉哥哥、草莓姐姐），根本是童年模範」、「愛情的模樣我只相信大s跟具俊曄」、「有一種愛情叫～Rain和金泰希」、「坤達跟柯佳嬿」、「周杰倫跟昆凌！！」、「還有胡宇威跟陳庭妮，這對根本童話故事的王子公主」。













