粿粿遭爆早住進王子家！協商都還沒結束 范姜彥豐見證據心碎斬婚

粿粿（右）住進王子（左）家，成為讓范姜彥豐（中）心死的關鍵。翻攝IG@meigo.c

前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐3年婚姻觸礁，她遭范姜彥豐指控出軌王子（邱勝翊），儘管粿粿強調對方說法與事實不同，王子卻先一步認了兩人有超友誼關係，但自己並沒有破壞他人婚姻，如今又有消息指出，粿粿早在協商時就住進王子家裡，讓范姜彥豐只能放棄挽回婚姻，選擇離婚這條路。

范姜彥豐昨日無預警投下震撼彈，怒控粿粿出軌王子，自己手上還有關鍵性的證據，疑似是不雅照，他痛心表示：「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」他強調，粿粿從美國行回台後就態度冷淡，不但要求想要個人空間，這段時間幾乎都是和「王子幫」朋友們待在一起，她甚至開始不報備，從晚歸到最後乾脆不回家，讓他一度以為自己做錯事，經常看對方臉色，卑微希望能挽回婚姻。

廣告 廣告

范姜彥豐控訴粿粿婚外情。翻攝IG@zack_fanchiang

范姜彥豐表示，粿粿在這過程中因為知道他想挽救感情，甚至利用這點想讓他簽署放棄婚後財產分配的條約，所幸被家人發現，及時阻止才沒有造成憾事發生，然而他們共同買的房產登記在女方的名下無法動用，工作室帳戶也被粿粿控制，儘管情況十分艱難，當時范姜彥豐還是希望事情有轉圜的餘地。

據《鏡週刊》報導，范姜彥豐有雇徵信社調查，發現粿粿在離婚手續還沒辦完時，就已經住入王子家，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，讓范姜彥豐決心要離婚。



回到原文

更多鏡報報導

王子爆當粿粿小王！《全明星》胡宇威認「很驚訝」 親揭私下交情

粿粿沒錢離婚談不攏！范姜彥豐求償1200萬 王子越界不幫出

粿粿叫王子起床被問「洗澡沒」！搭摩天輪穿他外套 曖昧互動全遭挖