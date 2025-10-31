粿粿遭爆未離婚就住王子家？范姜彥豐無力挽回心痛放手

王子承認和粿粿越界，對范姜彥豐感到抱歉。（圖／鄧博仁攝、FB@范姜彥豐Zack）

男星范姜彥豐29日指控妻子粿粿婚內出軌，對象是剛拿下金鐘獎的藝人王子（邱勝翊），震撼外界。據週刊報導，粿粿疑似在還沒離婚的前提下，就住進王子的家，范姜彥豐痛心之餘，只能協議離婚。

范姜彥豐指出，粿粿今年3、4月跟著王子等友人到美國旅行後，態度大變、頻繁早出晚歸甚至不回家，還引導他簽放棄婚後財產分配，所幸家人及時阻止。不久，范姜彥豐發現粿粿跟王子有明確的出軌證據，攤牌後粿粿否認、對天發誓，范姜彥豐確認被欺騙，開始進行協商。起初為了顧全大局，范姜彥豐多次退讓、試圖挽回婚姻，但粿粿跟王子持續聯絡，甚至帶著家人見面，范姜彥豐忍無可忍，協商破裂，決定公開一切。

對此，粿粿否認外遇，反擊范姜彥豐用無預警的影片「說了許多與事實不符的內容」，王子則否認破壞粿粿、范姜彥豐的婚姻，但承認「超過了朋友間應有的界線」，兩人口徑不一致。

根據《鏡週刊》報導，知情人士爆料，范姜彥豐決定協商離婚的主因，是徵信社拍到粿粿還沒離婚就住進王子的家，讓范姜彥豐心冷。

三角風波爆發後，目前演藝事業影響最多的就是王子，11月1日的一日店長活動、11月16日在上海舉辦的個人音樂會全部喊停。而徵信社執行長謝智博上月分享一起藝人離婚案件，被懷疑就是在說范姜彥豐、粿粿和王子。巧合的是，范姜彥豐自爆被戴綠帽後，謝智博突表示：「放心，絕對可以支持范姜，不會有任何問題。」

