粿粿遭爆沒離婚就住王子家！5千萬豪宅屋主竟是昆凌 網湧入留言：房子可以收回來了

藝人范姜彥豐日前（29）指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），事件持續延燒。最新爆料指出，粿粿疑似還沒離婚就搬進王子家中，而有網友發現，王子現居的內湖豪宅屋主竟是「天王嫂」昆凌，隨即湧入昆凌的貼文留言：「房子可以收回來了！」

粿粿疑似還沒離婚就搬進王子家中，而有網友發現，王子現居的內湖豪宅屋主竟是「天王嫂」昆凌（圖／翻攝自臉書、IG）

根據《鏡週刊》先前報導，昆凌今年初砸下5,000萬元在內湖購屋，原打算讓母親入住，但母親未北上，便改以租屋方式讓王子與弟弟邱宇辰同住。爆料者更聲稱，兄弟倆其實是「免費住」，四年內省下約864萬元房租。

昆凌與王子因《我愛黑澀會》與《模范棒棒堂》結識，私交長達十多年。當時「免費住豪宅」的消息曝光後，王子所屬的喜鵲娛樂曾回應：「不過問藝人私事，謝謝。」如今又爆出粿粿疑似搬入同一棟豪宅，網友紛紛湧入昆凌IG留言：「房子可以收回來了」、「小心小王」、「還會繼續出借豪宅給王子住嗎？」，更有人分析：「周董不喜歡被娛樂八卦扯到，估計要滾蛋」、「周媽應該很反感這種吧」。

