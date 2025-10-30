粿粿遭爆「婚內偷吃」王子！昔「熊抱曹佑寧」畫面曝

娛樂中心／于士宸報導

男星范姜彥豐昨日（29）震撼爆料妻子粿粿婚內偷吃「棒棒堂男孩」成員王子（邱勝翊）。消息曝光後，震撼全台網友，粿粿也發聲指責范姜彥豐的爆料影片「說了許多與事實不符的內容」，而王子則是道歉認了「超過了朋友間應有的界線」。如今，有網友翻出粿粿昔日登上《綜藝玩很大》，與曹佑寧同組挑戰遊戲的片段，只見任務成功後，粿粿二話不說立馬衝向曹佑寧「熊抱」，而男方的表情則略顯尷尬，讓網友忍不住開嗆：「沒有邊界感的女生，通常稱為綠茶X」。

粿粿在節目上熊抱曹佑寧，被視為不妥行為。（圖／翻攝自Threads ）





男星范姜彥豐昨日在IG爆出猛料，指控與自己交往結婚6年的愛妻粿粿，與棒棒堂男孩人氣成員王子婚內出軌。然而，就有網友挖出粿粿昔日登上綜藝節目《綜藝玩很大》的片段，當時粿粿與曹佑寧被分到同一組，兩人開始執行製作單位要求的「彈紙球遊戲」，只要將紙球擺在垃圾桶上，兩人配合力道將紙球投進對面的桶內就順利完成。只見遊戲開始，兩人展現十足默契，一下就將遊戲完結，雙方也興奮跳起來慶祝，然而下一秒曹佑寧將雙手舉起，準備向粿粿擊掌，但粿粿卻是馬上對曹佑寧做出「熊抱」的動作，讓觀眾瞬間看傻。





粿粿昔日熊抱曹佑寧的畫面再度掀起熱議。（圖／翻攝自Threads ）





昔日節目片段曝光後，再度引起熱議，不少網友留言表示：「完全不像有男友的人」、「沒有邊界感的女生，通常稱為綠茶X」、「男生有點嚇到，手非常紳士」、「這就是標準沒有邊界感不懂的避嫌的女生」、「曹看起來超手足無措的…」。更有人指出，「那時候曹佑寧有女朋友，粿粿也跟范姜交往中吧」，認為粿粿一系列行為不是非常妥當。

原文出處：粿粿遭爆「婚內偷吃」王子！昔「熊抱曹佑寧」尷尬畫面曝…網：綠茶X無邊界感

