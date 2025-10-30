粿粿遭爆「婚內偷吃」！粉絲「暴增1.3萬」網酸這句

娛樂中心／于士宸報導

男星范姜彥豐昨日（29）震撼爆料妻子粿粿婚內偷吃「棒棒堂男孩」成員王子（邱勝翊）。消息曝光後，震撼全台網友，粿粿也發聲指責范姜彥豐的爆料影片「說了許多與事實不符的內容」，而王子則是道歉認了「超過了朋友間應有的界線」。不過，今日（30）就有眼尖的網友發現，儘管陷入婚外情風波，粿粿與王子兩人的IG粉絲數不減反增。光是粿粿的追蹤數就從原本的57.1萬，一口氣上升到58.4萬，短短時間內增粉約1.3萬人。這現象也讓不少網友忍不住嘲諷：「應該只是為了方便看戲」。

粿粿的IG粉絲從原本的57.1萬上升到58.4萬。（圖／翻攝自IG ＠meigo.c）









王子的IG粉絲從原本的81.3萬上升到81.7萬。（圖／翻攝自IG@prince_pstar ）





范姜彥豐昨日在IG拋出震撼彈，指控與自己交往並結婚6年的妻子粿粿，婚內與「棒棒堂男孩」人氣成員王子（邱勝翊）出軌。他不僅親自拍下長達9分鐘的影片詳述事情經過，還以373字長文怒斥兩人：「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽就越安全，而且還永遠不會被發現吧？」，更心碎表示：「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑！」他坦言，如今回頭看兩人過去一行人的合照，仍覺得「毛骨悚然」。事件曝光後，全網譁然，根據網友在Threads上統整的數據，事發前粿粿、王子與范姜彥豐的 IG 粉絲數分別為57.1萬、81.3萬與14.3萬；然而風波延燒超過24小時後，三人的粉絲數全數「暴增」，粿粿上升至58.4萬、王子達到81.7萬，而范姜彥豐更從14.3萬飆升至23.1萬，瘋狂飆升8.8萬粉。





范姜彥豐的IG粉絲從原本的14.3萬上升到23.1萬。（圖／翻攝自IG＠zack_fanchiang）





荒誕現象曝光後，引起全網關注，不少網友紛紛到三人個別的IG朝聖，笑喊：「後續追蹤的，99%單純把握第一時間吃瓜」、「應該是怕他們鎖私人的吃瓜群眾」、「坐等吃瓜甚至通知全打開」、「應該只是為了方便看戲」、「應該是置板凳嗑瓜子」、「王子跟粿粿加起來的5倍還沒范姜高」、「追蹤數X，板凳數O」。

