粿粿遭爆「婚變」王子！律師嘆他「公審沒好處」好奇1事

男星范姜彥豐昨日（29）震撼爆料妻子粿粿婚內偷吃「棒棒堂男孩」成員王子（邱勝翊）。消息曝光後，震撼全台網友，粿粿也發聲指責范姜彥豐的爆料影片「說了許多與事實不符的內容」，而王子則是道歉認了「超過了朋友間應有的界線」。如今，有律師坦言，簡單來說這就是一個「玉石俱焚的策略，公審在法律上是討不到任何好處的」，而自己也相當好奇到底范姜提出的條件是什麼，「有多不能讓粿粿和王子接受」。





粿粿遭爆「婚內出軌」王子！律師嘆范姜彥豐「公審討不到好處」好奇這1事

范姜彥豐指控粿粿婚內出軌。（圖／翻攝自IG@zack_fanchiang）

男星范姜彥豐昨日在IG爆出猛料，指控與自己交往結婚6年的愛妻粿粿，與棒棒堂男孩人氣成員王子婚內出軌，不只拍9分鐘影片親自說明事情來龍去脈，更以373字怒批兩人：「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽、就越安全，而且還永遠不會被發現吧？」，讓范姜彥豐心碎：「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑！」，他更表示回頭看一行人的玩樂照片，讓他覺得「毛骨悚然」。對此，粿粿及王子則分別回覆：「說了許多與事實不符的內容」、「超過了朋友間應有的界線」等言論，但字句皆未向范姜彥豐道歉。





律師賴承恩表示，「公審在法律上討不到任何好處」，自己也相當好奇「范姜提出的條件有多不能讓粿王接受」。（圖／翻攝自 Threads ＠law_easy_law）





事態延燒至今，律師賴承恩在社群平台Threads上坦言，「簡單說就是一個玉石俱焚的策略，公審在法律上是討不到任何好處的。可能會被告妨害名譽、被法院認為是非善意父母等等的。粿王也更不可能為了要保密，需要再對范姜做出任何讓步」。賴承恩接著說，自己也相當好奇「范姜提出的條件有多不能讓粿王接受」，表示雙方早就已經協商4個月了，「粿王竟然寧願被爆料也不願意答應范姜的條件」，「接下來只好看粿王如何回擊了」。













