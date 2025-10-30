粿粿還沒離婚就搬進王子家？她遭爆感情重疊 范姜彥豐斷3年情

范姜彥豐日前透過影片控訴粿粿婚內出軌，王子（邱勝翊）被指與粿粿發展親密關係，成為婚變事件核心人物之一。（圖／報系資料照）

藝人范姜彥豐昨（29日）透過社群影片公開指控妻子粿粿與男星王子（本名邱勝翊）在婚內發展親密關係，並表示已掌握具體證據，震撼演藝圈。據悉，兩人婚姻自今年初起便傳出異狀，直到范姜彥豐公開長達9分鐘的影片，揭露兩人早已形同陌路，並控訴對方婚內另結新歡。

根據范姜彥豐在影片中的說法，關鍵時間點出現在今年3月底，粿粿與王子及友人前往美國旅遊兩週，返台後生活作息出現明顯改變，經常早出晚歸，甚至徹夜未歸。范姜彥豐稱，最終更發現粿粿「已搬入王子住處」，讓他徹底心碎，決定放棄婚姻協商。

據了解，范姜彥豐與粿粿於2022年結婚，婚後經常在社群媒體上公開恩愛互動，然而今年5月雙方婚變傳聞浮上檯面，儘管當事人未正式回應，圈內早已流傳兩人婚姻亮紅燈

另據《鏡週刊》引數知情人士說法，粿粿從美國返台後逐漸與家庭疏遠，夫妻之間互動冷淡。知情人士更指出，徵信單位曾拍下粿粿在尚未辦理離婚程序前，已進住王子住所，讓范姜彥豐難以接受。

儘管事件尚未獲三方正式回應，范姜彥豐影片曝光後，相關討論已在社群發酵。外界關注雙方是否將進一步釐清事件始末，並對離婚程序做出說明。

王子與粿粿針對婚變事件首度回應，但雙方說法出現落差，引發外界更多關注。（圖／翻攝自prince_pstar、meigo.c IG）

