粿粿離婚內幕疑遭揭！范姜彥豐可望求償千萬 鐵心離婚原因曝光

范姜彥豐（左圖右）控訴妻子粿粿（左圖左）出軌王子（右圖）。翻攝IG@meigo.c、prince_pstar

男星范姜彥豐今（29日）控訴妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子邱勝翊，粿粿隨後火速發聲明反擊，強調原夫指控「與事實不符」，然而王子又無預警發布道歉聲明，坦言在得知女方協議離婚期間「超過朋友界線」，有網友發現「徵信執行長」謝智博先前上網路節目，疑似曾講過這段三角關係，甚至直言：「那個女生對老公完全沒尊重可言 。」

謝智博先前上丹妮婊姐的節目，提及自己正在處理的案子，謝智博表示，該案男方遭妻子劈腿，且3人都是演藝圈人士，但消息尚未浮上檯面，「當事人最害怕談判的過程被大作文章，被攻擊對方的演藝生涯，這個案件對方一定會提起媒體輿論戰，譬如他賺錢沒有老婆多、死要錢。」他爆料小王8月要開演唱會，接下來9月還要去中國拍戲，因此離婚金額能談到3000萬賠償。

粿粿出軌王子。翻攝IG＠meigo.c

謝智博表示，小王的形象健康，弟弟也是走陽光路線，兄弟倆都很帥，他直言男方確定要離婚，因為女方已經毫無尊重可言，儘管在節目中謝智博隻字未提名字，但所有線索都指向如今爆發的風波，條件高度吻合。事實上，9月時就傳出粿粿、范姜彥豐有協商贍養費，但最後談判破裂。

節目片段被挖出後，不少網友都忍不住直呼：「范姜有找徵信社，所以才有證據」、「有弟弟，9月開演唱會，憑什麼開演唱會」、「把房子拿回來當然值三千多啊，怎麼風向變成好像獅子大開口一樣」、「完全跟7、8月新聞一樣一定就是，新聞那時候報什麼范都不賺錢、都女的養，網友太強大」。



