粿粿離婚協議要「保護王子」？徵信社回應 范姜彥豐曬復出片

范姜彥豐今年10月指控粿粿（江瑋琳）和王子（邱勝翊）過從甚密，粿粿和王子也承認兩人超出朋友界線，王子更表達誠意表示願意賠錢，但因扛父親債務，希望能夠分期。今(5日)週刊報導，雙方初步協議已完成，粿粿特別提出希望保護王子，希望范姜別再提王子。對此，先前與范姜合作的徵信業者稍早回應媒體，表示不知道此事，但也希望雙方能圓滿收場。

粿粿11月初發聲表示，指范姜彥豐原本開價1600萬封口費，還找了徵信社謝智博老闆，讓她始料未及。而謝智博先前就掛保證，說：「絕對可以支持范姜，不會有任何問題。」至於傳聞有粿粿和王子的親密照片，他澄清「據我所知，沒有任何妳們說的裸照！」希望大眾不要以訛傳訛。

今據《鏡週刊》報導，粿粿傳願意扛起百萬贍養費，但要求「范姜不再繼續『咬』王子」，雙方談判終於有共識；而《TVBS新聞網》求證徵信社謝智博老闆，對方表示一直希望三方能坐下來好好談，「能有善解」，至於協議內容真偽，他說自己不清楚，但只要能和解就太好了。

而今上午傳出范姜彥豐已點頭粿粿開的數字，終於要好聚好散，下午范姜彥豐就在IG分享跟網紅「天后闆娘」所拍的影片，可見天后闆娘特別找范姜當新髮品的代言人，力挺離婚後他的第一個新工作，天后闆娘還說：「不愧曾經是模特的范姜，真的是太帥了太養眼了啦」，並提醒大家要記得看直播支持范姜。

