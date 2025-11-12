粿粿離婚范姜彥豐協商破局！吳宗憲爆她「淨身出戶」內幕：不甘心

記者蔡維歆／台北報導

粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」。而范姜彥豐因此求償1200萬元，週刊今更爆出粿粿要幫王子扛800萬元，因此惹怒范姜，兩人離婚協商破局，對此吳宗憲今錄羅志祥、何美節目受訪也回應了。

吳宗憲建議粿粿淨身出戶。（圖／記者趙于瑩攝影）

吳宗憲透露自己是看得到未來的人，勸粿粿乾脆淨身出戶，把房子給范姜彥豐，「那個法院判決約莫也是1200萬，然後可以有一部分是分期付款，因為法官也在等我的這邊的答案，因為它這是有行情的，啊不要再掙扎了，那個王子就500萬，那你700萬嘛，那房貸已差不多付了400萬，500萬就抵那房子給范姜，然後粿粿你就淨身出戶嘛。」

范姜公開指控妻子粿粿（右）與王子（左）在婚姻期間有不倫行為，引起社會關注。（圖／翻攝自粿粿IG）

聽聞范姜彥豐不願讓王子分期付款，吳宗憲錄《綜藝OK啦》受訪認為：「因為已經動氣了嘛。」表示私下也沒有傳訊致電關心粿粿，「感情到最後就三個字不甘心而已，那范姜你帥成這樣何必還單戀一枝花？現在就讓他更平靜一點。」覺得粿粿離婚後跟王子還能交往嗎？吳宗憲認為還是要有邊界感，也表示粿粿跟王子暫時很難有機會翻身，「人設死亡的話，可能要3到5年才回得來。」至於粿粿跟王子不倫戀爆出被經紀公司切割恐解約，吳宗憲也說不會讓兩人簽到自己公司旗下，「基本上我的經紀公司現在已經是名存實亡了。」

