粿粿離婚談判內容疑曝光！范姜彥豐恐求償3,000萬

藝人粿粿與范姜彥豐的3年婚姻正式宣告破裂。29日范姜彥豐在社群平台發布毀滅式爆料，直接標記粿粿與王子帳號，指控兩人偽裝成朋友，實則發展出不正當關係。范姜彥豐表示，自己的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。

根據范姜彥豐描述，粿粿在今年3、4月份與王子、簡廷芮、晏柔中、楊孟霖、胡釋安、王品澔等人前往美國旅遊回來後，行為模式出現明顯改變。

不僅三天兩頭都與同一群人外出，甚至每天早出晚歸，到後來連去向都不會報備。當范姜彥豐決定與粿粿攤牌，希望對方給予合理解釋時，粿粿卻一再否認，導致兩人協商破裂。

面對指控，粿粿發表聲明反駁，表示范姜彥豐說了許多與事實不符的內容，並承諾會把完整事實清楚整理給大家。王子則發表道歉聲明，坦承在得知女方協議離婚的過程中，兩人相處超過了朋友間應有的界線。

徵信執行長謝智博在丹妮婊姐節目中透露談判內幕。

據謝智博表示，這起案件三方都是演藝人員，當事人最害怕談判過程被大作文章，被攻擊對方的演藝生涯。謝智博透露，由於王子8月要開演唱會，9月要去中國拍戲，因此能夠協商到的金額相對較高，原本有望能討到3000萬元的賠償。他認為范姜彥豐與粿粿、王子協商4個月談不成，除了價碼談不攏之外，也有可能是因為這件事早就很多親朋好友知道了。

即使粿粿、王子要付一筆錢叫范姜彥豐保密也沒用，因為其他人還是有可能會爆出來，只是早爆晚爆而已，所以趁現在年輕還有時間精力去救形象，乾脆早點爆一爆比較舒服。事件爆發後，網友挖出更多細節。

王子的感情史也遭起底，2023年曾與席惟倫傳出溫馨接送情，雖然兩人矢口否認。兩人一直到2024年7月還被拍到深夜同行，當時雙方解釋是《全明星運動會》好友們到粿粿家聚會，男方眼見夜深了就送她回家，堅決否認戀情。如今席惟倫也在范姜彥豐毀滅式爆料文按讚力挺，4人真實關係錯綜複雜。

網友整理出王子疑似偷吃的時間軸，懷疑他在席惟倫與粿粿的感情線上甚至有重疊。網紅粉專James Hsieh曬出年初粿粿和王子一起受訪的片段，當時粿粿被問到二胎規劃，坦言目前還沒有打算。

粿粿用手指自己跟王子，同時說像我們現在一個小孩還可以常常出去玩一下，怕兩個真的就比較沒有自己的時間。這段影片引發網友熱議，許多人表示從兩人互動來看，還以為王子是粿粿的丈夫。這起婚變事件震撼演藝圈，不僅牽涉多位藝人，更涉及高額賠償談判。目前三方當事人都已發表聲明，但事件真相仍待釐清，輿論持續發酵中。

