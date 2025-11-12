粿粿願扛800萬賠償金救王子 范姜彥豐氣炸協議破局

藝人粿粿與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，據媒體報導，范姜彥豐、粿粿與王子三方私下協商破局的最大原因，是粿粿打算幫經濟狀況不佳的王子扛下800萬元賠償金，此舉讓范姜彥豐得知後相當憤怒。

粿粿遭控出軌王子。（圖／翻攝自王子臉書）

根據《鏡週刊》報導，范姜彥豐掌握偷情鐵證後，粿粿立刻搬走將近一半的身家財產，並寄放在王子家中。更有熟知情況的友人透露，范姜彥豐與粿粿協商談判長達近4個月，卻在最後關頭破局，范姜彥豐因此發出毀滅性爆料影片。

報導提到，該友人指出，范姜彥豐最初開出1600萬元的金額，是從婚後夫妻兩人的收入與房產加總所得的一半數字計算而來。經過討價還價後，雙方談成由粿粿與王子共同負擔800萬元的和平協議離婚金額。

范姜彥豐、粿粿與王子三方私下協商破局。（圖／翻攝自粿粿IG）

報導指出，粿粿願意為經濟不寬裕、去年才剛還完父親債務的王子出錢，扛下這筆賠償金，成為協議最終破局的關鍵因素。

