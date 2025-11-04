粿粿「哥哥」頻發文力挺！身份竟是男團「太極」成員韓秉融

范姜彥豐與粿粿的婚變風波持續延燒，粿粿日前發布17分鐘影片回應丈夫的出軌指控，引發社群平台出現多位自稱「粿粿家人」的網友發文聲援。其中一位自稱「哥哥」的韓秉融身份曝光，他是前喬傑立男團「太極」成員，現為「藝想台灣」創辦人及娛樂公司總監。

王子坦言對粿粿超出了朋友間該有的界線。（圖／翻攝IG prince_pstar）

范姜彥豐先前指控妻子粿粿與王子邱勝翊婚內出軌，王子隨後發聲承認「超越朋友應有的界線」，其經紀公司喜鵲娛樂也宣布停止邱勝翊所有演藝事業安排。粿粿則於11月1日發布長達17分鐘的影片親自回應，反咬范姜彥豐要求她花1600萬買離婚順序。

韓秉融曾PO出與 粿粿、范姜彥豐聚餐照片 。（圖／翻攝韓秉融IG）

韓秉融在Threads頻繁發文力挺粿粿 。（圖／翻攝自 Threads ）

在粿粿發布影片後，韓秉融在社群平台Threads以帳號「ftvinohan」頻繁發文力挺粿粿，直言：「長年來只會吃軟飯，還要裝大男人的爛人，不要也罷。讓女人離開的絕對不是因為沒錢，而是在你身上看不到希望。贏了也是輸了，這種格局也沒有。哥挺妳，別再被爛人欺負了！」

韓秉融更進一步表示支持粿粿提告：「我支持妳告他誹謗、妨害秘密、名譽損害賠償。還有大量的酸民通通提告，任何攻擊言論通通提告。我幫你找律師，全權處理。」有網友質疑他：「你幫忙找律師，律師費你出嗎？」韓秉融回應：「出啊！」

根據《鏡報》報導，韓秉融過去曾是喬傑立男團「太極」隊長。知情人士透露，韓秉融平時稱呼粿粿「妹妹」，一家人還曾一起聚餐，疑似是遠親關係，韓秉融的妻子林家莉此次也有發文聲援粿粿。

值得注意的是，社群平台近來出現多篇內容雷同的文章，多個帳號以「粿粿家人」名義發文，開頭皆為「我們道歉、我們認錯，但不是為了出軌找理由，我相信她絕對願意無私奉獻撐起家計、照顧家庭」，甚至有貼文結尾出現「一個帳號1000記得刪掉」，使粿粿被質疑買網軍。對此，韓秉融反控范姜彥豐才是買網軍的一方，直指文章手法粗糙、惡意栽贓，「到底哪邊買網軍，有點智商的都看得出來。」

韓秉融反控范姜彥豐才是買網軍的一方 。（圖／翻攝自 Threads ）

