粿粿「富二代哥哥」身份曝光！繼承遺產出錢挺妹 怒批范姜：吃軟飯還裝大男人
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導
粿粿與范姜彥豐婚變風波的背後，最力挺粿粿的正是同母異父的哥哥韓秉融。外界傳出，韓秉融父親生前財力雄厚，過世後留下一筆基金會資產由他繼承，讓粿粿家族的經濟狀況格外受到關注，也被視為妹妹的最大靠山。
韓秉融曾是男團「太極」成員，現任「藝想台灣」創辦人及娛樂公司總監。據悉，粿粿與范姜協議離婚期間，韓秉融起初並不知情粿粿劈腿王子（邱勝翊），直到事件曝光後才得知細節。即便如此，回顧兩人多年婚姻狀況，他仍選擇站在妹妹這一邊。
韓秉融曾公開發文怒批范姜，直指對方是「只會吃軟飯卻還裝大男人」，更痛斥對方不在乎家人感受、最後只能讓人失望離開。他強調，女人決定走人從來不是因為沒錢，而是在對方身上「看不到希望」。
由於韓秉融跟著母親改嫁後，才有了粿粿這位妹妹，因此格外疼惜。如今繼承遺產後更成為粿粿最強支援。先前面對外界批評，他更喊話力挺：「我支持妳告他誹謗、妨害秘密、名譽損害賠償。還有大量的酸民通通提告，任何攻擊言論通通提告。我幫你找律師，全權處理。」
