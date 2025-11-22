粿粿「富二代」哥哥挺妹妹！「動用遺產」開告酸民

娛樂中心／李明融報導

前中華職棒啦啦隊「PS女孩」成員粿粿（江瑋琳），上月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂成員王子（邱勝翊）有不正當男女關係，消息曝光後震驚各界。今天（22日）週刊報導，粿粿的「同父異母」哥哥韓秉融近期才剛繼承了一個基金會，這次表態力挺妹妹，甚至願意金援粿粿開告酸民。





粿粿「同父異母」哥哥出身富二代！為挺妹妹「動用遺產」開告酸民

粿粿爆出和王子發生不倫關係，韓秉融依舊發聲力挺妹妹。（圖／翻攝自粿粿IG）

韓秉融是男團「太極」前成員，他現為「藝想台灣」的創辦人及娛樂公司總監。據了解，韓秉融對於這場風波，始終站在妹妹這一邊。回顧粿粿和范姜的婚姻歷程，韓秉融曾不滿發文痛批「自己開闢一個戰場來打自己的臉、不在乎家人感受，長年來只會吃軟飯，還要裝大男人的爛人，不要也罷。讓女人離開的絕對不是因為沒錢，而是在你身上看不到希望」，直指范姜長年吃軟飯，更霸氣向粿粿喊話「哥挺妳，不要再被爛人欺負」。

韓秉融（左二）繼承父親留下的一個基金會，不惜動用金援助妹妹提告酸民。（圖／翻攝自韓秉融IG）

韓秉融近期財力雄厚的父親因病過世，他繼承並營運了父親留下的一個基金會，一路以來對粿粿疼愛有加，面對這次風波各界的評論，他也願意金援粿粿喊話「我支持妳告他誹謗、妨害秘密、名譽損害賠償。還有大量的酸民通通提告，任何攻擊言論通通提告。我幫你找律師，全權處理」，可見為保護家人態度強硬。粿粿陷入婚變風暴後，現在工作幾乎全無，還要花錢打官司，有知名成人平台SWAG看中粿粿具備啦啦隊的甜美臉蛋和擅長直播互動，願意釋出善意提出高報酬邀她開台，內容不拘，SWAG也回應「我們有傳訊息給粿粿的經紀人，但目前尚未回覆」，至於聯繫細節不方便對外說明，後續有確定方向，再向大家更新。

