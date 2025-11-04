粿粿「為何很受男生歡迎？」 網揭關鍵：男生眼裡是頂標

范姜彥豐10月29日震撼宣布與妻子江瑋琳（粿粿）婚變，並指控對方婚內與男星邱勝翊（王子）出軌，婚變風波持續延燒。一名女網友好奇發文詢問，「男生都會喜歡粿粿這類型的女生嗎？」，引發討論。

粿粿 。（圖／翻攝自 Meigo粿粿臉書 ）

原PO在Dcard感情版發文表示，粿粿是前中信兄弟、新北中信特攻啦啦隊成員，身材好、長相甜美，在人群中特別亮眼。而且個性活潑外向，後來當全明星運動會紅隊經理，能夠跟大家都相處得很好，「雖然純論外表不算是真正那種氣質美女，或是韓國偶像那樣精緻，但大眼、笑容甜美、可愛、活潑外向，而且社交能力優秀、異性緣好，綜合以上優點對男生來說應該是超有吸引力？一不小心就容易暈船？」貼文一出，引發熱議。

粿粿 。（圖／翻攝自 Meigo粿粿臉書 ）

粿粿 。（圖／翻攝自 Meigo粿粿臉書 ）

不少網友直言，「如果她很沒有邊界感，例如說平常聊天會偷勾手，或是一些小小身體接觸，一堆男生早就暈了」、「撇除她的行為，她真的超可愛很婆，是會讓人想追的那種」、「基本上這在男生眼裡就是頂標了，可以可愛也可以氣質」、「說實話，這種甜美不算艷麗的，反而殺傷力更大。因為太艷麗或高冷型，男生自己就打退堂鼓了。」、「這種不會主動去追，因為感覺不好追，但如果她主動示好是可以順水推舟啦」。

但也有人認為，「完全不懂她好看在哪，反正我不會選她」、「會回答南韓是北韓首都的人太笨了，不考慮」、「不會，有能力的人會找更漂亮、而且更有邊界感，或是直接有錢到女方不敢沒有邊界感， 沒必要選這種賠錢機率大的虧本投資」、「普到不行」、「在啦啦隊裡面算很醜的」、「西門町隨便抓一把比這個漂亮的一堆」。

