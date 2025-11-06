粿粿、王子傳拍「裸體相擁照」 徵信社業者打臉

徵信社執行長謝智博否認粿粿、王子有裸體親密照。（圖／大立美提供）

范姜彥豐、粿粿婚變風波爆不停，王子、粿粿雙雙承認逾矩，但三方的協商失敗，官司即將開打。近日，有報導指出范姜彥豐委託的徵信社在蒐證的過程，發現王子、粿粿「裸體相擁」的大尺度照；對此，徵信社執行長謝智博直接發聲駁斥。

王子、粿粿遭爆吃定范姜彥豐的名氣不如他們，又沒有媒體資源，一定不敢爆料，所以繼續密切往來，粿粿更是直接不回家。范姜彥豐忍無可忍，委託徵信社調查粿粿，才拿到確切的證據，包括裸體親密照。

消息傳開後，網上各種議論紛紛，徵信社執行長謝智博6日親自在threads回應網友：「據我所知，沒有任何你們說的裸照，也不要煽風點火，不要見獵心喜。」他也指出，范姜彥豐、粿粿和王子都是很好的人，喊話網友勿再繼續撕裂，造成傷害擴大。

今年9月初，謝智博曾在Podcast節目《婊姐必請》分享手上的一起藝人離婚案件，提到關鍵字「三方都是知名演藝人員」、「小王要去大陸拍片、開演唱會」、「小王的形象健康，他的弟弟也是，一直以來都是陽光、帥」等，但當時風波尚未浮出檯面，未被猜到是指范姜彥豐、粿粿和王子。直到婚變爆出後，謝智博直接指名道姓掛保證：「絕對可以支持范姜，不會有任何問題。」

而王子在二度道歉聲明中，提到自己在協商過程，有一一回答范姜彥豐和徵信社執行長謝智博的問題，並提出過去幫父親清償債務的相關證明，希望范姜彥豐了解賠償金超出他的負荷，盼能分期付款，但雙方未有共識，承諾會和粿粿一起面對。

王子二度聲明，提到有回答范姜彥豐、謝姓徵信社業者的問題。(圖/IG@prince_pstar)

