粿粿、王子公開調情 「晏柔中表情全被拍」 8月1事力證非幫凶

范姜彥豐指出粿粿美國行開始變，力護好友晏柔中、楊孟霖夫婦。（圖／翻攝自粿粿 IG、晏柔中臉書）





前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）被丈夫范姜彥豐爆出和王子（邱勝翊）的婚外情，影片中提及婚姻是從「美國行」之後開始有變化，讓「美國行」的友人一一被點名，沒有被范姜彥豐取消追蹤的晏柔中、楊孟霖夫婦，如今在「粿王」互動影片的表情也耐人尋味。

影片中，晏柔中在一旁的表情耐人尋味，也讓不少人懷疑「美國行」友人是否早已知情或幫忙隱瞞。（圖／翻攝自王子 邱勝翊 Prince Chiu YouTube頻道）

范姜彥豐在29日爆出粿粿是從3月多的美國行後開始有變，接著他便發現了粿粿和王子的不正當關係，當時美國行的影片現在也被網友不斷審視，其中，被范姜彥豐力挺為好友的晏柔中，影片坐在王子和粿粿旁邊，聽著兩人公開調情時，表情十分微妙。

一爆出粿粿和王子婚外情時候，美國行的友人基本都被認為是隱瞞的幫凶，但范姜彥豐則發聲表示：「柔中是在我低潮時，陪伴我很重要的朋友，懇請大家給予他們尊重和空間。」

范姜彥豐懷中抱著小楊桃，和晏柔中以及楊孟霖合照。（圖／翻攝自范姜彥豐 IG）

事實上，在今年8月婚變消息傳的沸沸揚揚時，范姜彥豐還曾特別去探望了剛生完女兒的晏柔中，照片中他抱著晏柔中的兒子小楊桃，和楊孟霖一起開心對鏡頭比耶。



