粿粿、王子外遇風波 網諧音「粿郡王」引甄嬛粉笑翻：只怕要低血驗親

台北市 / 林彥廷 綜合報導

前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）2022年和男星范姜彥豐結婚，育有1女「小粿醬」，不過2人近期傳出「婚變」，范姜彥豐昨（29）日無預警爆料，指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊，而王子隨後發文道歉，認了「超過了朋友間應有的界線」。消息曝光後隨即引發網友們熱議，紛紛在社群中找出粿粿跟王子的曖昧互動，此外，擁有諧音哏基因的台灣人也隨即封兩人為「粿郡王」。

粿粿被丈夫范姜彥爆料與王子外遇引發熱烈討論，社群中除了出現在兩人社群平台上找到曖昧的跡象外，更有網友發文指出「粿郡王會不會知道其實孩子是他的」。

廣告 廣告

消息曝光後隨即讓《甄嬛傳》的粉絲們笑翻，紛紛留言說「食妻弟，你說說看 你還有多少驚喜是朕不知道的」、「只怕要低血驗親」、「你這個簡直無敵了」、「過年的甄嬛傳馬拉松又有新梗加入了」、「果郡王你可真是多情阿」、「日後只怕是好戲不斷」、「好喜歡穿越諧音稱謂」、「已經預知果子狸出場的時候會刷一排粿子貍/粿郡王了」等。

原始連結







更多華視新聞報導

范姜彥豐怒控粿粿「婚內出軌王子」 親曝真相「我成了戴著綠帽的小丑」

遭爆「介入粿粿、范姜彥豐婚姻」！ 王子道歉：超過朋友的界線

范姜彥豐爆「看到粿粿與王子出軌證據」 粿粿反擊：與事實不符

