粿粿、王子婚外情！黃國倫、寇乃馨結婚16年「無法接受跟異性出遊」

黃國倫、寇乃馨、黃小柔今（7日）出席家居品牌快閃展。（圖／記者沈芳宇攝）





藝人黃國倫、寇乃馨、黃小柔今（7）日出席 國際潮流藝術家居品牌 SUNDAY HOME快閃展，寇乃馨透露，夫妻倆日前買下2戶位於台北市的新家剛裝潢完成，打通後總坪數約160坪，光是市價就高達上億，相當豪奢，結婚16年的兩人談及近日粿粿、范姜彥豐的婚變事件，也分享自身看法。

范姜彥豐日前公開控訴妻子粿粿與王子婚外情，更指出兩人婚姻出現裂痕的關鍵就是在粿粿今年初與王子等友人同遊美國時，而近日剛從美國回來的黃國倫、寇乃馨談及此事則表示，兩人結婚至今除了工作以外鮮少有分開的時候，雖然夫妻倆都很信任對方，但她沒辦法接受另一半跟異性好友一同出遊。

黃國倫、寇乃馨結婚16年感情依舊甜蜜。（圖／記者沈芳宇攝）

寇乃馨提到，「不是不信任，既然你都是男男女女去玩，那為什麼不帶上我，兩個人如果感情很好 ，去玩不會想跟對方分享一樣的風景嗎？」黃國倫則表示，如果是寇乃馨要跟異性好友出遊的話可以接受，但不能長得太帥，他認為寇乃馨不會做出這樣的事情，更透露自己從來不看寇乃馨的手機，被問及是不是怕看到不該看的，黃國倫則開玩笑說：「所以我從來不看，夫妻就是要互相信任」，認為夫妻若是在一起還要演無間道就太累了。

與老公王睿結婚11年的黃小柔則表示，自己對老公是無敵信任，先前老公曾和屈中恆及康康一同出國，被問及有無異性，黃小柔則表示自己沒有問，「他出去就出去，我就不會問了。因為我對他是無敵信任。而且又有康哥、屈哥，他們也變不出什麼花樣來。」至於拍攝私密照的部分，黃小柔說老公很不喜歡鏡頭，寇乃馨則無法理解這種行為，認為現在科技很發達，不能信任任何網路，「雖然我們是合法的關係但也不用那麼赤裸讓世人看」。



