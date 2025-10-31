粿粿、王子定情日是這天！「第13張照」宣示主權畫面曝
娛樂中心／楊佩怡報導
曾是中信啦啦隊成員、因《全明星運動會》紅隊經理一角走紅的藝人粿粿，2022年與模特兒范姜彥豐結婚，兩人婚後一度被外界視為圈內模範夫妻。如今卻被老公爆料婚內出軌棒棒堂成員王子（邱勝翊），引爆演藝圈震撼彈。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們一一挖出，就有人發現王子在生日這天發出一連串慶生照片，然而第13張照片卻是與粿粿的合照，讓不少網友認為這天其實就是兩人的定情日。
醜聞曝光後，許多網友在社群上尋找粿粿與王子出軌的蛛絲馬跡。（圖／翻攝自IG＠王子）
范姜彥豐29日在IG進行一連串毀滅式爆料，他指控太太粿粿婚內出軌王子，不僅標註兩人的IG，並寫下「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，大膽、就越安全，而且還永遠不會被發現吧？身邊知情的幫你們隱瞞 不知情的被你們利用，我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑，當知道真相後再回頭看過去一同玩樂時的照片、影片 甚至想起你們過去開的玩笑，真的讓人毛骨悚然」，感嘆「這頂綠帽究竟從何時開始 就戴在我頭上了？」。同時他也強調手上握有粿粿與王子「明確的出軌證據」。此外，范姜彥豐也指出粿粿自從美國行回來後，「每天早出晚歸，幾乎睡醒就是出門，凌晨三四點才回家，有時候甚至到天亮才回家，最後更是直接不回家」。
粿粿與王子多次在留言區互動，引發網友們無線聯想。（圖／翻攝自IG＠粿粿、王子）
醜聞曝光後，就有不少偵探網友挖出粿粿和王子過去在影片中的互動和貼文照片、留言，試圖找出出軌的時間點，除了發現粿粿和王子幫出遊時，經常站在王子身邊；在美國行的影片中，甚至可以看見粿粿直闖王子的房間；先前王子與粿粿、宇宙（林思宇）及胡祖薇視訊時，粿粿疑似懷孕但沒公開，他卻當著鏡頭開玩笑說「沒事啦，粿粿拍一下肚子啊，如果妳懷孕我原諒妳！」。就在今年年初王子與弟弟出新歌，歌詞內容為「只想要你eat me like a candy，最甜的那種，OH，你就別再猶豫，baby，Just eat me like a C.A.N.D.Y」，粿粿多次幫忙打歌，王子還到貼文留言，終於配對歌，加一顆「糖粿」；上述種種蛛絲馬跡都讓網友猜色，兩人透過日常的親暱互動、利用和一群朋友出遊當障眼法，實則早就勾搭在一起。
王子在生日這天PO出與粿粿的夕陽合照，讓不少網友猜測這天就是2人的定情日。（圖／翻攝自IG＠王子）
不僅如此，還有信心的網友翻出王子的生日文，前面12張都是與好友們聚會的合照，而他則在第13張巧妙的家上他與粿粿的合照；畫面中可見，從穿著上可推測，該張合照是美國行時拍的，雖然是背影照，但是從側臉就可以看出女方是粿粿，兩人肩靠肩在夕陽下合影。粿粿甚至在留言區寫下「永遠e起慶到80歲？再40年哈哈哈哈哈生日快樂，天天快樂」。再對上范姜彥豐說的3、4月份美國行回來之後，粿粿態度大轉變，因此不少網友都認為王子生日這天就是他與粿粿的定情日。
原文出處：粿粿、王子「定情日」在這1天！生日「第13張合照」疑放閃畫面全被挖
